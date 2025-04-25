鎮海火箭彈、各式槍械齊發 海巡雙艦5月在我東部關鍵海域實彈演訓

海巡署成功艦曾在2022年參與漢光演習，射擊鎮海火箭彈（資料照，記者涂鉅旻攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍今年4月1日、2日實施對台針對性演訓，且中國海警與解放軍海軍艦艇密切配合，增加我國海軍、海巡署應對壓力。根據海委會近期發布的「射擊通報」資訊，海巡署600噸級巡防艦成功艦、1000噸級巡防艦台東艦，下月選在花蓮以東關鍵海域實彈演訓，包括鎮海火箭彈、40快砲、20機砲等槍砲，都會在海上輪番展現火力。

海委會海巡署24日在漁業署網站發布的射擊通報資訊顯示，東部地區機動海巡隊所屬台東艦、成功艦，將於5月9日、27日上午11點至下午1點進行實彈射擊訓練，並以5月12日作為預備日，操演區域則選在花蓮以東海域。這塊演訓海域別具意義，實為花蓮港通往西太平洋的關鍵海域，也是我國海軍疏泊時的必經之處。

海巡署將於5月9日、27日上午11點至下午1點在花蓮以東海域進行實彈射擊訓練，並以5月12日作為預備日。（取自漁業署射擊通報網站）根據海巡署發布的射擊通報，2艘參與演訓的艦艇，將使用鎮海火箭彈、40公厘快砲、20公厘機砲、T74機槍與65步槍等軍備，射擊高度則自水面至1500呎（約457公尺）。

海巡署台東艦為1000噸級巡防艦一員，2016年5月起服役迄今，滿載排水量將近1900噸，若以15節速度巡航，最大航程可達6000浬（約1萬1112公里）。其主要以艦艏1門波佛斯40公厘快砲為主要武器，艦艉則有1門T-75 20公厘機砲，左右兩舷還有2挺T75班用機槍。

請繼續往下閱讀...

海巡署台東艦。（資料照，海巡署提供）至於成功艦屬於600噸「安平級」巡防艦第二號艦，是海巡署版的「沱江艦」，採用穿浪雙船體設計，承平時期以1座鎮海火箭彈系統、1座近程自動化防禦武器系統為武器，但在戰時，可加掛8枚雄風二型反艦飛彈、8枚雄風三型反艦飛彈、方陣快砲等裝備，為海巡署「平戰轉換」兵力的第一把交椅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法