來台灣東北方練兵 B-1超音速轟炸機投入沖繩美日雙邊軍演

日本防衛省統合幕僚監部及美國太平洋空軍今日表示，美軍於昨（24）日派遣了以B-1B為首的打擊機隊，在沖繩東南部與日本航空自衛隊的F-15J進行空中雙邊演習。圖為自衛隊F-15J戰機。（圖片擷取自JASDF的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍B-1B「槍騎兵」超音速轟炸機於本周間陸續抵達日本三澤基地，執行長時間的「轟炸機特遣隊」（BTF）戰略部署。日本防衛省統合幕僚監部及美國太平洋空軍表示，美軍於昨（24）日派遣了以B-1B為首的打擊機隊，在沖繩東南部與日本航空自衛隊的F-15J戰機進行空中雙邊演習，強化美日聯盟的威嚇和應變能力。



美國太平洋空軍今（25）日率先在其官方臉書發布昨日在沖繩雙邊演習示意圖，並說明來自美國海軍陸戰隊、海軍與空軍的部隊，與日本航空自衛隊共同參與演習，強調此次演訓將提升雙方部隊的整體準備態勢，並進一步鞏固美、日同盟的威懾力與應變能力。其示意圖中明顯可見，演習成員應是以剛到日本部署的B-1轟炸機為核心，組成戰略打擊群。

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日本防衛省統合幕僚監部今日也發布的新聞稿表示，隨者日本周邊安全環境日益嚴峻，美日兩國於沖繩東南部，從東海延伸至西太平洋空域，實施了雙邊空中演訓，科目包括防空戰鬥訓練等戰術作為。然而，美軍的示意圖將兵力部署，畫設在台灣以東的空域，實際上是否觸及台灣以北、中國以東的東海空域，仍無法定論。

此外，日方雖未發布美軍軍機的畫面，但明確說明了此次演訓，航空自衛隊派出了4架F-15J戰機，美軍大編隊則由1架B-1B轟炸機、6架F-15E戰機、6架F-35A/B戰機、2架EA-18G電戰機，以及RC-135偵察機、KC-135加油機各1架組成。

B-1B轟炸機甫於15日抵達日本三澤基地，進行首次BTF戰略部署，此舉代表了超音速戰略轟炸機首度常態性進駐第一島鏈，也代表美軍加強印太推進的政策調整，並提升與盟國在區域聯訓的即時應變能力；這不僅是強化印太威懾力，更針對潛在對手發出明確訊號。

B-1B轟炸機甫於15日抵達日本三澤基地，進行首次BTF戰略部署，此舉代表了超音速戰略轟炸機首度常態性進駐第一島鏈（圖片取自DVIDS）

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