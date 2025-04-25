不只戰車主動防禦系統可硬殺 荷蘭想買「反魚雷魚雷」讓軍艦更耐打

荷蘭皇家海軍正在籌獲的新型反潛作戰巡防艦。（ASWF）。（取自達門公司官方網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕用硬殺手段攔截敵軍彈藥並非戰車主動防禦系統的專利，荷蘭國防部23日宣布啟動一項軍事採購計畫，預計在2029年籌獲「反魚雷魚雷」（Anti-Torpedo Torpedo, ATT）系統，部署在新型反潛巡防艦之上。這不僅使懼怕魚雷的水面艦艇，有了更好的生存保障，也將使荷蘭皇家海軍成為歐洲首支具備水下「硬殺」防禦能力的部隊。

根據外國軍聞網站《美國國防新聞週刊》（Defense News）24日報導，荷蘭國防部23日向國會提報一份計畫，主要涉及至少14.5億歐元（約新台幣534億元）的採購案，其中「反魚雷魚雷」（Anti-Torpedo Torpedo, ATT）備受矚目。這篇報導提到，這項新型武器的採購研發工作，將與歐盟夥伴合作至2028年，並自2029年起獲得，供新型反潛作戰巡防艦（ASWF）使用。

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軍工業者Atlas Elektronik研製的「反魚雷魚雷」2017年於加拿大展示。（彭博社檔案照）在反潛艦艇獲得這項新武器後，荷蘭政府規劃，包括潛艦、新型兩棲運輸艦也會配備這項「硬殺」系統，藉此攔阻水下無人載具或者魚雷的攻擊。

至於其他二項攸關地面部隊的採購案，報導提到，荷蘭政府將採購100輛至150輛的履帶式裝甲車，供該國皇家陸軍從事運輸、工程、救護等諸多工作。雖然荷蘭政府未公布計畫採購的裝甲車型號，但這篇報導推測，可能是瑞典產製的CV90裝甲車無砲塔版。荷蘭可能採購CV90裝甲車的無砲塔版本，強化地面部隊運輸能力。圖為在烏克蘭服役的同型車。（法新社檔案照）

另外，荷蘭部隊計畫自2027年至2041年間斥資至多10億歐元，採購新一代突擊步槍，藉此替換現役的柯特（Colt）C7步槍與C8卡賓槍，考量現有步槍預計在2030年代屆壽，新購首批槍械也預計在2030年交付。

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