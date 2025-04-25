迎無人機時代 美空軍強化跨單位、跨專業基層官兵操作訓練

為強化基層官兵無人機認知和操作技能，美國空軍機動司令部去年11月起在紐澤西州試辦2周的訓練計劃，讓跨單位、跨兵科人員學習操作1、2級小型無人機，強化作戰效能。（美國空軍麥奎爾聯合基地官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機在現代戰場大行其道已非新鮮事，但對既有兵力來說，除現有儎台與無人機的整合，兵力養成也將隨之革新。操作中、大型無人機行之有年的美軍，鑑於小型無人機的作戰特性，各兵種近年陸續調整編裝、強化訓練，空軍也在陸戰隊宣布普發反無人機裝備後，進而宣布普及無人機訓練，使基層官兵都能熟悉其運用。

美國空軍機動司令部第18航空隊（18th AF, AMC）21日新聞稿指出，這項計畫是從去（2024）年11月開始實施、訓練為期2周，用意是讓各兵科基層官兵熟悉1、2級的「小型無人機」（sUAS）諸元，並具備基礎操作能力，強化其在未來戰場的適應性。

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舉辦課程的麥奎爾聯合基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst）共計迎來17名官兵受訓，他們分別來自12支不同單位、橫跨15種兵科，在2周內學習小型無人機飛行操作、酬載運送、情監偵，以及戰術決策（tactical decision-making）等課目，並在結訓前以「營區防護」（Defend the Base）、「捉旗」（Capture the flag）等任務式情境，讓受訓官兵以模擬實戰驗證能力。

在美國空軍麥奎爾聯合基地受訓的基層官兵，將會實際操作小型無人機飛行以及相關任務應用課目。（美國空軍機動司令部第18航空隊官網）

美軍此次訓練計畫的起草與執行人物，都來自美國空軍第87工兵群（the 87th Civil Engineer Group）。負責課程規劃的梅森士官長（Master Sgt. Brett Mason）指出，這項訓練希望透過普及的無人機訓練，讓受訓官兵了解無人機性能、作戰應用，進而強化部隊後勤、情監偵和戰場覺知效能；他形容，這好比「不是每個人都必須成為M4卡賓步槍的專家，但至少要知道如何操作」。

美國空軍試辦該計畫的宗旨，是要擴大部隊基層官兵對小型無人機的基本認知和操作能力，進而提升部隊在戰時各方面任務效能。（美國空軍麥奎爾聯合基地官網）

另一方面，同單位具備EOD專長的托利中士（Tech. Sgt. Christopher Tolley）則在訓練中導入了3D列印技術應用，為示範演習的無人機設計酬載投放系統，展現精準投放能力。該計畫日後會以小型無人機單位方式持續推行訓練，讓更多基地的官兵來了解小型無人機。

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