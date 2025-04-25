美六代戰機F-47亮相 學者：與無人機搭配作戰是一大指標

美國F-47戰機問世，有機會成為全球首款第六代戰機。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普3月親自宣布下一代戰機F-47計畫進度，可望成為全球首款第六代戰機，國防院學者舒孝煌於國防院最新一期雙周刊發布評析指出， F-47的機型、性能數據仍處於保密狀態，但具備先進匿蹤外型，以及更強的推進、感測與航電系統，都可與機載人工智慧（AI）結合支援即時決策，並與可執行高危險性任務的無人機協同作戰，都可視為第六代戰機的性能指標。

美國總統川普於3月21日宣布F-47戰機問世，並由波音公司負責。根據公開資訊，F-47戰機是首款第六代戰機，也是「次世代制空權」（NGAD）空戰體系核心，未來將與「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）相互搭配。

對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌，近期於國防院最新一份國防安全雙周報發布評析指出，美國空軍對F-47寄以厚望，它不僅會是前代空優戰機F-22的後繼者，還將主導未來空戰變革。其結合匿蹤、速度、航程、人工智慧和極佳的任務適應性，成為廣泛的有人和無人系統的網路節點，可能用於穿透先進的敵方防空系統，爭奪制空權，並打擊敵方重要目標相關任務。

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舒孝煌分析，雖然F-47戰機當前資訊有限，但依照美國航太科技趨勢，將採先進匿蹤外型與材料提升生存力，搭載新一代推進系統以擴大航程與超音速巡航。其先進航電感測系統結合機載AI，將能支援快速決策，有助於飛行員專注任務，並與無人機協同作戰執行高危險任務，這或許將成為六代機指標。此外，波音的無尾翼實驗機長期研究，以及新匿蹤技術與製造方法，皆可能助益F-47戰機發展。

另外，中國也在發展第六代戰機的訊息自去年底起盛傳，舒孝煌指出，中國試飛二型無尾翼匿蹤機，可能對美國空軍推動F-47計畫造成壓力，雖然美國的F-47及NGAD資訊不明朗，尚難以比較美、中六代機差異，但二國均投入無尾翼設計研究，且中共欲加快新型戰機研發進程，試圖縮小與美國的航空科技差距。網友日前散佈中國新戰機飛行特寫影片，外傳是第六代匿蹤戰機「殲-36」。（圖擷自X）

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