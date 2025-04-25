與陸戰隊、憲兵共扛中樞防務 特戰官兵隱身北部山區可快速出勤

陸軍特戰六人小組展示戰力。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部盱衡敵情威脅與防衛作戰實需，近期調整海軍陸戰隊66旅編制，並派部分兵力進駐松山機場，事實上，國軍近年還調派小批次特戰指揮部官兵，隱身於北部偏遠山區，可視任務需求快速整裝出發，與陸戰隊、憲兵以及陸軍部隊一同扛起首都防衛重任。

國軍近年規畫調整海軍陸戰隊的任務與定位，並調整部隊結構，以陸戰隊66旅為例，即將戰車營、砲兵營改制為無人機營與火力營，並陸續接裝新裝備，增加機動性與調度靈活性；此外，部分陸戰隊66旅官兵進駐台北市松山機場，與憲兵聯手扛起關鍵據點防務。

進駐松山機場的海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈。（圖取自國防部臉書專頁）雙北地區的地面作戰防務，還仰賴陸軍關指部官兵擔任打擊「拳頭」，必要時還可動員台北市後備旅、新北市後備旅官兵助戰。但事實上，陸軍特戰指揮部也有少量兵力駐守於雙北偏遠山區，可快速出動至交通要道阻絕敵軍進犯，守護關鍵基礎設施。

《軍聞社》今（25）日報導，軍友社榮譽理事長李棟樑今日在副參謀總長陳忠文中將等重要幹部陪同下，前往北部山區駐軍敬軍慰問，代表社會各界向官兵傳達溫暖，除了頒發慰問金，也逐一慰問官兵的生活情形，以實際行動表達社會對國軍的關心，讓駐守偏遠地區官兵感受到溫暖與鼓舞，激勵部隊士氣。

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雖然軍媒報導未提到李棟樑的慰勞單位，但官兵的軍服縫上SF臂章，因此研判為特戰指揮部官兵。李棟樑表示，偏遠地區駐軍資源相較匱乏，官兵忍受著山區氣候變化、全時守候，保衛國家安全，他會持續為官兵加油打氣，當國軍最堅實的後盾、最有力的靠山。軍友社榮譽理事長李棟樑今日在副參謀總長陳忠文中將等重要幹部陪同下，前往北部山區慰問偏遠地區官兵，官兵的臂章顯示其為特戰部隊成員。（軍聞社提供）

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