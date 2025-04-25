海巡署澎湖艦除役 澎湖人感念光榮事蹟

澎湖艦曾由澎湖子弟黃聰正領軍，捍衛家鄉澎湖海域安全。（海巡署提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署澎湖艦今（25）日在高雄興達港與偉星艦、花蓮艦及巡護一號舉行聯合除役典禮。澎湖艦2001年6月交船，2009年4月克服人力後勤等萬難，移撥進駐澎湖，成為當時全國第1艘也是唯一派駐外離島服務的巡防艦。

從2009年4月到2020年10月止，澎湖艦在澎湖服務了12年，成為海巡署維護主權、捍衛漁權、維護治安及救生救難和防範疫病入侵第一道防線，共計驅離越界作業中國漁船958艘次，帶案各類涉案船舶91艘次，驅離抽運砂船602艘次，帶案抽運砂船2艘次，救生救難26艘次，國安監控12艘次，緝煙緝毒案件各2艘次，其中，包含舉國聞名的海研五號遇險人員救難全數尋獲案，並曾榮獲全國環保楷模單位。

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澎湖艦累積的經驗和精神持續傳承給屏東艦、連江艦等先進單位，未來也希望有新的澎湖艦加入，繼續傳承海巡光榮使命和艱鉅的使命挑戰。過去，澎湖海上販油交易嚴重，澎湖艦和澎湖隊巡防艇透過玥鯉專案嚴厲打擊取締，更令人津津樂道的是，澎湖艦曾由澎湖優秀子弟黃聰正領軍，捍衛家鄉澎湖海域安全。

台灣淺灘抽運砂也由澎湖艦擔負重任，它長期肩挑重擔，帶領其他海巡艦艇逐步驅離淨空。立委楊曜目前積極澎湖機動海巡隊，希望爭取新澎湖艦進駐澎湖的可能性，延續澎湖艦精神。

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