陳明華中將接軍情局 孫立方丶陳俊源升中將 分掌政辦室丶澎防部

國防部軍事發言人孫立方少將長於戰略溝通丶精準掌握議題走向，獲得國防部長顧立雄的賞識拔摺，五月一日出任政務辦公室主任要職。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕重要軍職首長五月一日有連串異動，政府人士今天指出，軍事情報局長楊靜瑟中將屆齡退伍，由國防部參事陳明華中將接任，參謀本部訓練次長室次長張俊志中將屆退，由澎防部指揮官郭俊德中將升任，並由陸軍司令部少將陳俊源升任澎防部指揮官。

此外，國防部政務辦公室主任陳道輝中將調任為海軍教育準則訓練發展指揮部指揮官，由國防部政戰局新聞處長丶軍事發言人孫立方少將升任政辦室主任。新聞處長一職由副處長喬福駿暫代，軍事議題發言由孫立方協助喬福駿處理。

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陳俊源丶孫立方兩位少將同時晉任為陸軍中將，均於五月一日生效。這一波軍方人事異動，也有多位上校晉任少將，總統府預定下週在府舉行新階將官晉任典禮。

政府人士今天指出，我國面臨中國軍事丶經濟等多重攻勢的威脅，軍事情報及反情報任務相對吃重，楊靜瑟中將先前在擔任國防部情報次長期間曾參與台美高層對話「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），會後受邀前往美國中央情報局CIA總部進行拜會交流。他在2022年3月接掌軍情局至今已任滿3年，在軍情局預算額度相對吃緊的情況下仍精進軍事情報工作的運作獲致績效，工作表現應予肯定。

他表示，新任軍事情報局長陳明華中將，陳明華過去長期在陸軍系統任職，歷任陸軍333旅旅長丶東引指揮官丶10軍團副指揮官丶陸軍司令部副參謀長等職，由於陳明華在情報分析上的專業見解獲高層肯定，他因此在2022年11月調任為軍事情報局副局長，進入外界難以窺知的情報圈子，去年8月更是調任為國防部參事丶晉任為陸軍中將，當時軍政圈就傳出，陳明華可會是軍情局長的繼任人選。

軍方也為陳明華的接班軍情局做了特殊安排，因為他的職務是國防部參事，理論上應在國防部上班，但事實上，陳明華卻是在軍情局本部裡頭辦公，軍情局內部也心知肚明。

國防部參事陳明華中將（左）接任軍事情報局長。圖為陳明華在擔任陸軍司令部副參謀長時的畫面。（圖：取自青年日報）

國防部軍事發言人孫立方少將這次升任國防部政務辦公室主任，並晉任為陸軍中將，是近年來少有的安排，也為政戰將領的人事佈局打開全新的格局。政府人士說，政戰系統在國軍精實案後大幅萎縮，政戰中將的席位僅剩下政戰局長丶陸軍政戰主任及海軍政戰主任這三個固定席位（空軍政戰主任為飛行員背景將官出任），孫立方長於戰略溝通丶精準掌握議題走向，獲得國防部長顧立雄的賞識拔摺，出任政務辦公室主任要職，可以說是為政戰系統的發展打開另一條路子。

新任澎防部指揮官陳俊源是砲兵出身，2020年在升任陸軍43砲兵指揮部指揮官時晉任少將，隨後歷任馬防部副指揮官丶陸軍砲測中心指揮官等職。

陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任為陸軍中將。圖為他在2020年晉任少將時，由妻子為他掛階。（圖：取自青年日報）

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