俄烏問題有解？川普：雙方已非常接近達成協議

美國總統川普表示，俄羅斯和烏克蘭雙方已非常接近達成協議。圖為川普在飛往羅馬的空軍一號上受訪。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普飛抵義大利羅馬準備參加教宗方濟各葬禮，他落地後旋即在社群平台Truth Social發文，直指俄羅斯和烏克蘭雙方已非常接近達成協議（very close to a deal）。

據《BBC》報導，在川普發文前，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已在莫斯科和俄國總統普廷會晤，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）直指這場會談非常有幫助，讓美俄在烏克蘭等國際問題的立場上更加接近。

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川普在Truth Social的文章則指出，這是俄烏談判的美好一天，大部分的主要問題都得到了一致認同，他認為俄烏雙方現在應該要舉行高層會議來達成和平，並強調美國會協助停止這場殘酷且毫無意義的戰爭。

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