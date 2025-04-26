愛國者三型陸續到貨 部署何處大學問？ 專家分析數據報你知

我國向美添購的數百枚愛國者三型增程款防空飛彈（MSE）預計將於今年、明年陸續到貨。國防院學者高志榮整理防護率數據，分析飛彈部署位置的潛在邏輯。（軍聞社資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國向美添購的數百枚愛國者三型增程款防空飛彈（MSE）預計將於今年、明年陸續到貨，做為因應，空軍已著手規劃成立第四個愛國者飛彈營，屆時將可能部署於花東，或牽動首都圈的新一輪部署。目前已知大台北地區的愛國者陣地位於南港、林口與新店3處，透過先前的受攻擊防護率數據分析，國防院學者高志榮整理飛彈部署位置的潛在邏輯。

愛國者三型系統一般由AN/MPQ-65相列雷達（RS）、150千瓦柴油發電機組（EPP）、戰術控制中心（ECS）及飛彈發射架（LS）組成。而我將獲得的愛三增程型飛彈的射高，優於現有的愛三飛彈，攔截高度從24公里一舉提升至45至60公里左右，但相對彈體也比較大，一輛發射車僅能裝載12枚，比現有愛三飛彈16枚略少。

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圖中可明顯看出愛國者PAC-3（左）與PAC-3 MSE（右）的大小與裝載差異。（圖片擷取自@mason_8718的X帳號）

而愛國者三型其實也可與早先的愛國者二型併用。一般來說，發射車若使用愛二型增程飛彈（GEM）最多可搭載4枚，使用愛三型飛彈（PAC-3）則每架可載16枚飛彈，目前美軍以及我國均採用混合的方式部署，即4枚愛二型、8枚愛三型。

此外，據本報訪問知情人士表示，愛國者飛彈因為是採有向前仰角的方式發射，同時受限於雷達的探測範圍、角度，因此不像垂直發射版的「天弓三型」能夠單一360度接戰，但向前方的攔截防護效率極佳，因此一般而言會部署在被保護物的後方、正對面向敵飛彈之來向，以獲得最佳的涵蓋範圍。

愛國者二型增程彈（GEM，左）與愛國者三型（PAC-3，右）混和配置實況，以滿足不同需求的防空。

部署的作戰運用及影響

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮近日也在國防院發表評析，說明有關愛國者飛彈部署與我大台北地區空防的見解，當中援引了目標防護率數據，來量化分析飛彈應部署在何處之實際應用。

而高志榮統整，愛國者飛彈陣地在北部設有3處，分別於南港、林口與新店；此外，愛國者也設有多處預備與野戰陣地，鑒於戰時固定陣地必是敵人首要攻擊目標，故飛彈車必須隨時保持機動運作。據指出，所有愛國者飛彈陣地的部署，除了美方顧問意見外，另依國軍電腦兵推的結果而設，即從「解放軍飛彈來襲方向、防護目標及效益」等項目進行評估驗證。

一般而言，愛國者飛彈會部署在被保護物的後方、正對面向敵飛彈之來向，以獲得最佳的涵蓋範圍。圖為美軍發射愛國者三型防空飛彈。（圖片取自DVIDS）

例如，若大台中地區遭飛彈攻擊，各營區設置愛國者飛彈基地的防護率進行評估，新社營區位置座落於飛彈來襲方向及台中市之4點鐘方位，防護率為50％、成功嶺營區座落於9點方位，防護率僅10％、大肚山營區位於10點方位防護率0％最低，但若是設在坪林營區約為6點半方位，則防護率可達到90％，因而選在坪林。



依上述論述可知，南港愛國者陣地位於飛彈來襲方向與北投區、松山機場、大直國防部及海空軍司令部之5點半方位，此區域防護力應可達90％。新店陣地則位於飛彈來襲方向與新莊、板橋、中和及樹林區之6點方位，對於此區域防護力應可超過90％。南港與新店對總統府及空軍作戰指揮部，防護力應約僅40％。如敵採同時間（多枚且前後時間差不超過3秒內）對我同一飛彈雷達陣地實施飽和攻擊（6枚以上），那防護力恐再降低。

愛國者飛彈系統的AN/MPQ-65雷達車。（資料照）

部署決策建議

據美國《2024年中國軍力報告》指出，解放軍火箭軍對台短程戰術彈道飛彈已增至7個旅，每波次可同時對我發動約226枚飛彈攻擊。

因此，高志榮建議：第一，應將作戰體系及必要能源系統列為優先防護目標，冀能發揮持續戰力。第二，建構AI自動化指揮管制鏈路系統，如洛馬公司生產的Diamond shield或諾格公司IBCS系統，藉增強各飛彈系統的雷達情資分享及自主選擇最佳防護力的飛彈系統接戰，期能發揮更高的防護效能。第三，因應沿基隆往南進台北、或由淡水向東南之低空巡弋飛彈等威脅，應增設部署NASAMS防空系統，除可強化雷情及指管自動化分享外，另可撙節林口愛國者飛彈的使用，以利後續防護台北港運用。

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