美新成立「新墨西哥國防區」 赫格塞斯視察高舉警告牌：穿越會被捕

赫格塞斯一席輕裝前往美墨邊境視察駐軍，並輕鬆的舉著一塊用英語和西班牙語撰寫的警告牌，重申如果你越過了邊境將進入國防區，並可能被逮捕。（圖片擷取自赫格塞斯的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在川普美國優先的政策思維下，指示國防部自上（３）月起開始，將管理權移交國防部，並加強南部邊境駐軍，本月18日美軍宣布新成立「新墨西哥國防區」，國防部長赫格塞斯也於今日（當地時間25日）搭機前往視導新軍事區駐軍，重申美墨邊境是最強大且安全的區域；會中他也高舉警示牌警告：如果你越過了邊境將進入國防區，並可能被逮捕。

美國國防部長赫格塞斯25日一改西裝與油頭的形象，身穿一席輕裝、頭戴鴨舌帽搭機前往新墨西哥州邊境，視導因新政策而成立的「新墨西哥國防區」（New Mexico National Defense Area）；赫格塞斯也在個人社群發布貼文表示，我很榮幸能夠拜訪新墨西哥州國防區的作戰人員，由於他們的努力，南部邊境現在是美國歷史上最強大、最安全的邊境。

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美國國防部長赫格塞斯25日一改西裝與油頭的形象，身穿一席輕裝、頭戴鴨舌帽前往新墨西哥州邊境，視導新成立的「新墨西哥國防區」駐軍。（圖片擷取自赫格塞斯的Ｘ帳號）

美國國防部也最新發布新聞稿證實，赫格塞斯訪問並會見了派往南部邊境的聯合特遣部隊軍人。美國國防部表示，美軍已於3月初向西南邊境派遣了一支史崔克（Stryker）旅級戰鬥隊和一支通用航空支援營，據統計，初步的部署包括1600名現役海軍陸戰隊官兵，以及已經動員的2500名預備役人員；這些部隊配備了輪式甲車和航空設備，以支援機動和監視任務。

據統計，初步的部署包括1600名現役海軍陸戰隊官兵，以及已經動員的2500名預備役人員；這些部隊配備了輪式甲車和航空設備，以支援機動和監視任務。後方即為史崔克甲車。（圖片擷取自美國國防部）

赫格塞斯強調，這裡是國防部的財產，任何非法進入該區域的行為都等同於進入軍事基地；一個受聯邦政府保護的區域。如果非法越境，你將受到美軍和邊境巡邏人員的聯合攔截，並將被逮捕拘留。

過程中，赫格塞斯一派輕鬆的舉著一塊用英語和西班牙語寫的牌子，表明該財產的受保護狀態；標誌上寫著該地區屬於美國軍事管轄，並警告擅闖者將被拘留。他表示，在面向墨西哥邊境的牆上隨處可見這個警告牌。

美國陸軍部長18日簽署命令，將該邊境地區正式指定為「新墨西哥國防區」。打擊非法越境、成立國防區是美國總統川普就任後的重要政策之一。（圖片擷取自美國國防部）

打擊非法越境、成立國防區是美國總統川普就任後的重要政策之一。上週（18日），美國陸軍部長簽署命令，將該地區正式指定為「新墨西哥國防區」，將該國防區劃歸現有的華楚卡堡（Fort Huachuca），那裡是亞利桑那州附近陸軍基地的一部分。這些邊境土地在川普的指示下，管轄權由內政部移交給了國防部，據內政部稱，土地轉讓協議會為期3年。

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