二戰老艦成靶心！美陸戰隊F-18參與「肩並肩」南海擊沉演習

美國陸戰隊F/A-18C大黃蜂戰機與地勤人員參與在菲律賓舉行的聯合軍演。此批戰機將執行「肩並肩」演習中的海上擊沉任務。（圖；美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕年度美菲「肩並肩」（Balikatan）2025聯合軍演的海上打擊科目備受矚目，將由美國海軍陸戰隊第323戰鬥攻擊中隊（VMFA-323）的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，在南海對一艘二戰時期建造的除役護衛艦執行實彈擊沉演習（SINKEX）。

此次擊沉演習靶艦為前「米格爾．馬爾瓦爾」號（ex-BRP Miguel Malvar, PS-19）。（圖取自維基百科）

美國海軍學會新聞網（USNI）報導，美國海軍發言人戈梅茲少校（Lt. Carlos M. Gomez）證實，F/A-18將整合菲律賓武裝部隊、美國及澳洲國防軍（ADF）的多個作戰平台，同步偵搜並實彈射擊該除役靶艦。

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該批大黃蜂戰機先前已抵達菲律賓克拉克空軍基地，參加美菲空軍聯演「雷霆對抗」（Cope Thunder 2025）。今年更是陸戰隊戰機首次參與此演習，與美國太平洋空軍（PACAF）的F-16主力共同訓練。

菲律賓官媒指稱，此次擊沉演習靶艦為前「米格爾．馬爾瓦爾」號（ex-BRP Miguel Malvar, PS-19）。該艦原為1944年美軍巡邏護航艦「布拉特爾伯勒」號（USS Brattleboro, PCE（R）-852），曾服役於南越海軍，1975年西貢淪陷後抵菲，至2021年除役，是菲國最後一批二戰老艦。

參演大黃蜂數量雖未獲官方確認，但演習照片顯示至少8架大黃蜂與12架F-16「戰隼」戰鬥機同駐克拉克基地。菲媒並稱F-16亦將參與海上打擊。

美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）透過社群平台X強調：「太平洋存在明確危險，美軍派16架軍機參演，旨在展現與盟友的『真正夥伴』關係，這與中國僅有『附庸』形成對比。」

海上擊沉演習已是近兩屆「肩並肩」的壓軸戲。2023年擊沉一艘護衛艦，2024年菲軍則首度以反艦飛彈擊中油輪。美軍戰機過往多使用雷射導引炸彈。

2025年「肩並肩」演習代號「全戰鬥測試」（full battle test），已於4月21日當場，預定進行至5月9日，在菲國各地舉行，規模達1萬4千人，參與國包括美、菲、澳及首度加入的日本。除海上打擊，亦將於巴拉望島及北呂宋進行海岸防禦演練。尤為引人注目的是，美國陸戰隊已將「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）反艦飛彈部署至鄰近台灣、位處巴士海峽咽喉點的巴丹群島。

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