震驚！美CIA副局長之子傳為俄作戰 命喪烏克蘭戰場

中情局（CIA）副局長茱莉安．加利納之子葛羅斯（Michael Alexander Gloss），據報以俄軍身份在烏克蘭作戰陣亡。（圖取自Instagram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》引述 俄羅斯獨立媒體「iStories」調查報導，一名據信是美國中央情報局（CIA）副局長之子的美國青年，與俄軍簽約後，2024年在烏克蘭東部為俄作戰時陣亡。這起事件揭示其從維吉尼亞中產家庭走向反美、網路激化，最終命喪烏東戰場的離奇歷程。

家屬提出的訃聞顯示，21歲的葛羅斯（Michael Alexander Gloss）於2024年4月4日在「東歐」喪生。其母茱莉安．加利納（Juliane Gallina）同年2月甫獲任CIA數位創新副局長。

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在其俄羅斯社群平台VKontakte頁面上，葛羅斯自述支持多極世界、痛恨法西斯，並貼出俄羅斯與巴勒斯坦旗幟，稱「我離家出走…熱愛我的家園。」

「iStories」從外流俄軍招募資料庫發現，葛羅斯是逾1500名簽約外籍兵之一，於2023年9月簽約。消息來源稱，他同年12月被部署到前線「突擊部隊」。一位熟人指其隸屬俄空降團，派往索萊達爾（Soledar）市附近激戰區。

家人訃聞稱葛羅斯在開創「英雄旅程」時於東歐犧牲，但未提俄烏戰爭或死亡細節。

報導指，葛羅斯大學時活躍於社運圈，加入環保團體「彩虹家庭」（Rainbow Family）。2023年赴土耳其哈泰省（Hatay）協助震災救援時，他對美國支持以色列及加薩戰爭的憤怒日益加深。

一位熟人告訴「iStories」，葛羅斯在土耳其時因觀看巴勒斯坦影片而對美國極度不滿，開始考慮赴俄「和美國作對」，並可能深受陰謀論影響。

獲俄簽後，葛羅斯遊歷俄國，抵達莫斯科後在簽證到期前入伍。影像顯示他在訓練營與尼泊爾士兵共訓。熟人稱其入伍三個月後即以突擊營成員身份派往烏克蘭。多位熟人表示，他參軍主因或為取得俄國護照居留，而非熱衷戰鬥。

葛羅斯確切死因不明。朋友稱，家人僅獲俄政府通知其死於烏克蘭境內，無其他細節，不知他是否實際參戰。

目前未知俄方是否對葛羅斯做過背景調查或知悉其母身份。《衛報》已聯繫CIA尋求回應。

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