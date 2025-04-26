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顧立雄主持「專案訓練」結訓 23位軍法官擇優擔任勤務法院審判官

2025/04/26 14:27

國防部長顧立雄昨日主持「軍事審判官辦理行政訴訟事件專案訓練」結訓典禮，並與會貴賓及結訓人員合影。（圖：軍聞社）國防部長顧立雄昨日主持「軍事審判官辦理行政訴訟事件專案訓練」結訓典禮，並與會貴賓及結訓人員合影。（圖：軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔軍武頻道／綜合報導〕軍人權益事件處理法在正式報請行政院施行前，需完成訂定審理細則等子法，國防部長顧立雄指出，國防部目前正研擬相關法制作業，期盼能在今年正式施行，國防部並已辦理「軍事審判官辦理行政訴訟事件專案訓練」，昨天結訓的23位軍法官中，將擇優擔任勤務法院審判官，為國軍人權救濟制度奉獻所學。

國防部長顧立雄昨日主持「軍事審判官辦理行政訴訟事件專案訓練」結訓典禮，期勉學員在扎實的訓練中，獲得珍貴的知識與啟發，讓軍法體系無縫接軌銜接行政訴訟程序，做出合乎期待品質的判決。

結訓典禮昨在博愛營區典禮廳舉行，邀請行政院林明昕政委、司法院王副秘書長、司法院程廳長、法官學院張院長、最高行政法院書記官長張法官、臺北高等行政法院蕭庭長、國防部鍾樹明副部長、法律司沈世偉司長等人與會，共同見證學員達成軍事法院重要的里程碑。

顧部長表示，軍事審判官專案訓練有別於國軍其他受訓班隊，國防部除邀請權威學者及行政法院法官擔任講座，針對憲法訴訟法等公法學理進行專題研討，並經多次測驗，驗證學員們對公法學理基礎的掌握程度，相信在充實的課程、務實的訓練及嚴格的考核下，能夠奠定受訓學員未來審理行政訴訟案件的專業職能。

顧部長強調，軍人權益事件處理法在正式報請行政院施行前，需完成訂定審理細則等子法，國防部目前正研擬相關法制作業，期盼能在今年正式施行，並就訓練成績合格的23位軍法官中，擇優擔任勤務法院審判官，為國軍人權救濟制度奉獻所學。

行政院林明昕政委表示，恭喜完成專業訓練的軍事審判官們，大家都是司法進步的基石，希望藉由這次完整的訓練，讓學員瞭解行政訴訟實務運作，提升個人的法律專業能力，期望在未來從事審判業務中，能夠依照法律的原理原則與規定，做出最公正的裁判。

顧立雄部長致贈行政院林明昕政委禮品。（圖：軍聞社提供）顧立雄部長致贈行政院林明昕政委禮品。（圖：軍聞社提供）

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