專門應對北韓長程火砲 南韓公開KTSSM飛彈陣地反制

聯合參謀本部（JCS）議長金明秀上將日前視察了位於韓國中部的KTSSM飛彈陣地，以了解飛彈部署及戰備狀況；這也是繼2024年宣布即將部署後，該款飛彈陣地首次正式曝光。（圖片擷取自@stoa1984的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕南韓軍方日前新推出專為地下打擊的國產戰術地對地飛彈（KTSSM），專門設計應對北韓的長程地下火砲威脅，如今該飛彈的部署陣地首度曝光，據外媒報導，聯合參謀本部（JCS）議長金明秀上將日前視察了位於韓國中部的KTSSM飛彈陣地，以了解飛彈部署及戰備狀況；這也是繼2024年宣布即將部署後，該款飛彈陣地首次正式曝光。

據軍聞網站《Defence Blog》引述南韓聯參會報導，聯合參謀本部議長金明秀（김명수，Kim Myung-soo）上將日前前往韓國中部視察一座新型KTSSM戰術地對地飛彈陣地，並首次公開展示了KTSSM的部署樣貌，只見該飛彈目前安裝棚廠內的一具在固定發射架上，其餘並未公開太多畫面；此外，金明秀上將同時也前往視察了飛彈與太空監視部隊的戰備狀態。

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金明秀上將視導飛彈發射與監控系統。他強調，維持24小時的預警態勢與壓倒性打擊能力，是掌握作戰主導權的關鍵。（圖片擷取自@stoa1984的X帳號）

金明秀強調，維持「壓倒性打擊能力」以因應朝鮮日益精進的北韓長程火砲威脅，非常重要。他表示，維持24小時的預警態勢與壓倒性打擊，是掌握作戰主導權的關鍵；為了在危機時刻保護國民的生命財產，部隊必須於平時徹底完成戰備與實戰化訓練，確保在面對敵方挑釁時，能毫不遲疑、果斷地迅速予以反制。

他在視察南韓飛彈防禦體系的即時監控系統時說明，「這裡是韓國型飛彈防禦系統（KAMD）的起點」。

至於韓國新的國產KTSSM飛彈，又被稱為「雷霆」（Ure），目的在癱瘓北韓深掩式火砲陣地，是南韓反砲兵作戰的重要武器。其中，Block I型搭載500公斤重的掩體破壞彈頭，最大射程達180公里；Block II型則換裝成破片高爆彈頭，射程有同步延伸至290公里。KTSSM的導引系統結合了全球定位與慣性導航技術，命中精度誤差可達2公尺內。

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