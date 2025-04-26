狂！全艦塞滿垂發、400天完工 北韓最大飛彈驅逐艦「崔賢號」下水

北韓新造的海上大型驅逐艦有了新視角！從空拍畫面可見，5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」裝滿了大大小小的垂直發射系統。（法新社／來源：朝中社）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓新造的海上大型驅逐艦有了新視角！外媒引述朝中社報導，北韓最新型的5000噸級飛彈驅逐艦「崔賢號」於昨（25）日風光下水，北韓領導人金正恩及其愛女也出席了儀式；從釋出的高畫質空拍畫面來看，該艦於艦艏、艦尾布滿了各式大小的垂直發射系統（VLS），以及相對應飛彈，且具備低雷達探測外型。北韓勞動黨官員稱，他們在400多天內就完成了該艦的建造。

根據《路透社》今（26）日引述北韓官媒《朝中社》報導，北韓領導人金正恩及其愛女昨日出席了在西部南浦造船所舉行的「新型多用途驅逐艦」下水儀式，並且發表談話稱，這艘新型飛彈驅逐艦將於明年初移交給海軍並投入使用；金正恩亦表示，先發制人的強大攻擊能力是最「令人信服的戰爭威懾力量」，而且此類攻擊的範圍沒有限制。

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北韓最新型的飛彈驅逐艦「崔賢號」於昨（25）日風光下水，北韓領導人金正恩及其愛女也出席了儀式；該艦取名源自抗日革命戰士崔賢。（法新社／來源：朝中社）

北韓官媒報道指稱，該艦級別最終被定名為「崔賢級」（Choe Hyon-class），以抗日革命戰士崔賢的名字命名。勞動黨書記趙春龍補充，這艘排水量5000噸的軍艦配備了最強大的武器，並且全憑藉北韓自己的力量和技術，在400多天內建造完成。

北韓官方曾於去年12月率先公布該艦在船廠內建造的畫面，可看出當時船體已大致成形，但外觀仍為金屬原色以及防鏽漆的紅棕色。（圖片擷取自@OsintExperts的Ｘ帳號／來源KCTV）

北韓官方曾於去年12月率先公布該艦在船廠內建造的畫面，可看出當時船體已大致成形，但外觀仍為金屬原色以及防鏽漆的紅棕色，並從孔洞推測具備垂直發射系統，同時，其畫面已足以展現巨大的身形。而從現今釋出的高畫質照片來看，證實了當時的推論，並且不只是「具備」而已，而是「遍布」全艦，甚至連直升機庫的位置也安裝了垂發。

據觀察，艦上一共配備了約82個垂直發射單元，包括40個小型單元和12個大型單元位於艦艏甲板；艦尾建築內則另有10個大型單元和20個小型單元。（路透社／來源：朝中社）

據觀察，「崔賢級」的武裝主要配備1門大口徑艦砲，至少2具的近迫防禦系統（CIWS）、1具彈砲整合的近程防空系統、至少4具疑似干擾火箭等。飛彈方面，艦上一共配備了約82個垂直發射單元，包括40個小型單元和12個大型單元位於艦艏甲板；艦尾建築內則另有10個大型單元和20個小型單元。

這種「布滿」的配置使得該艦在同級別戰艦中，具備相當大的火力，且依噸位來看，北韓將開始嘗試向遠洋投射海上戰略力量。

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