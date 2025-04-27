與美菲「肩並肩」別苗頭？ 中「山東號」航艦西太平洋亮劍3天

中國山東號航空母艦日前在菲律賓以東海域活動，並起降艦載機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕菲律賓、美國進行「肩並肩」（Balikatan）聯合演訓，中國航空母艦「山東號」編隊近日也赴鄰近菲律賓的西太平洋訓練。根據日本防衛省統合幕僚監部昨（26）日發布訊息，中國「山東號」航艦近期在菲律賓呂宋島以東、以北海域活動，昨日則取道呂宋島以北海域返回南海，短短3天內共起降130架次艦載機、艦載直升機，有與美、菲互別苗頭意味。

根據日本防衛省統合幕僚監部26日發布資訊，中國「山東號」航艦23日突然現蹤於菲律賓呂宋島東方、距離日本宮古島南方600公里海域，解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」（舷號106）、054A護衛艦「衡水號」（舷號572）隨侍在側。隨後，山東艦編隊24日、25日持續向西航行，25日則與上述二艘作戰艦，以及055型驅逐艦「咸陽號」（舷號108）護衛下，朝南海移動。

日本防衛省統計，「山東號」航艦在這短短3天內，一共起降艦載戰鬥機70架次、艦載直升機60架次，共計130架次。另值得一提的是，日方圖資顯示，「山東號」航艦編隊返回南海的路線，是取道鄰近呂宋島的巴林坦海峽，而非靠近台灣的巴士海峽，因此，我國國防部並未就山東艦動態特別發布訊息。中國山東號航艦編隊23日至25日活動情形。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

這也是山東艦一個月內第二度現蹤西太平洋，中國解放軍4月1日、2日對我國發動針對性演訓時，山東艦編隊早在3月31日通過巴士海峽，在我國東南方海域活動。

請繼續往下閱讀...

美、菲「肩並肩」演習是二國年度重大演訓，自今年4月21日實施至5月9日，除了美、菲二國，澳洲、日本、英國、法國和加拿大等也派兵參與，總兵力高達1.4萬人左右。而這項演訓下個重頭戲為海上「擊沉」演習（SINKEX），美國海軍陸戰隊第323戰鬥攻擊中隊（VMFA-323）的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機，將擊沉一艘二戰時期建成、現已除役的輕型巡防艦「米格爾．馬爾瓦爾」號（ex-BRP Miguel Malvar, PS-19）。美軍陸戰隊F/A-18C/D戰機。（取自美軍陸戰隊官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法