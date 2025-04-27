中、俄、北韓別想在日本海側蠢動 日空自F-35A戰機進駐小松基地

日本防衛大臣政務官小林一大昨前往小松基地出席F-35A匿蹤戰機部署儀式。（取自日本防衛省官方臉書）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本航空自衛隊的F-35A戰機正式進駐日本海一側，日本防衛省26日宣布，防衛大臣政務官小林一大昨前往小松基地，出席F-35A匿蹤戰機部署儀式。位於石川縣的小松基地，是日本航空自衛隊在日本海側的重要據點，是面對中國、俄羅斯日益頻繁的海、空活動，以及北韓潛在軍事威脅第一線，部署F-35戰機將顯著提升日本海一側的空防。

日本防衛省昨日表示，小林一大昨前往小松基地出席F-35A戰機部署儀式，他視導部隊情形並向官兵打氣，日本防衛省也矢言持續精進空中戰力。日本正向美國採購147架F-35戰機，其中包含105架傳統起降的F-35A，以及42架可垂直、短場起降的F-35B，日本航空自衛隊現已獲得超過90架F-35戰機。

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日本防衛大臣政務官小林一大昨前往小松基地出席F-35A匿蹤戰機部署儀式，並發表談話。（取自日本防衛省官方臉書）日本航空自衛隊將F-35A部署至石川縣小松基地別具意義，因為其為日本航空自衛隊戰鬥機在日本海一側的重鎮，以往由屬於第四代戰機的F-15J戰機駐紮此地。根據日本防衛省規劃，日本航空自衛隊可能在小松基地部署20架F-35A戰機，今年將先部署3至7架左右。

不過，中國與俄羅斯近年不斷加大「空中戰略巡航」頻率與力道，派遣多架戰機、轟炸機編隊繞飛日本群島，且在日本海的活動趨於頻繁。另一方面，北韓也持續致力於軍備發展與飛彈試射，都對日本防務構成壓力，日本自衛隊以往若要調度F-35戰機因應，須自青森縣的三澤基地等其他據點起飛。

日本空自中部航空方面隊司令門間政仁中將表示，小松基地是日本海唯一的戰鬥機聯隊，未來可望發揮更大的作用。

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