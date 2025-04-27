還有什麼是MQ-9不會的？ 美廠商裝雷射套件打掉其他無人機

通用原子公司正在研究將雷射莢艙掛載於MQ-9系列無人機之上，藉此擊落敵軍慢速無人機（取自通用原子網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國已相當成熟的MQ-9系列無人機，除了偵察、打擊之外還有新的運用潛力，美國通用原子公司（General Atomics）近期表示，其正為美軍MQ-9無人機開發一款全新空對空雷射武器莢艙，使其得以在空中發射高功率雷射，將敵軍慢速無人機擊落，讓美軍整體無人機反制能量更加完善。

軍聞網站《海軍新聞》25日報導，通用原子公司在本月的「海空暨太空」（Sea Air Space）防務展之中，展示MQ-9系列無人機掛上空對空雷射武器莢艙的情形。通用原子公司向媒體透露，其計畫為美國空軍、美軍陸戰隊所屬的MQ-9無人機，提供反無人機（C-UAS）能力，目前已完成雷射莢艙核心零組件的地面測試工作，目前進度順利。

報導描述，這款雷射莢艙的主要反制對象為慢速無人機，且雷射武器功率可自25千瓦增至300千瓦，但也需考慮MQ-9無人機的酬載能力與續航力，因此須搭配小型的能源供應裝置，甚至外掛額外的電池莢艙，延長作戰時間。

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美軍所屬MQ-9無人機。（法新社檔案照）若這項計畫順利，將為MQ-9系列無人機增添新用途，這款無人機擅長於高空、長時間的情監偵（ISR）任務，也可掛載地獄火飛彈、響尾蛇飛彈執行對地、對空打擊任務。同時，通用原子也試圖整合用於反潛作戰的聲納浮標吊艙、可精準打擊的「小直徑炸彈」（SDB），可謂多才多藝。

為強化高空偵察能力，國軍已向美國採購4架MQ-9B「空中衛士」無人機，首批二架預計明（2026）年交機，第二批2架則計畫在2027年獲得。未來有機會與國造「騰雲二型」等無人機，一同強化台海偵察能量。

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