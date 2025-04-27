越南擬購印度「布拉莫斯」飛彈 強化南海岸防戰力

印度「布拉莫斯」（BrahMos）岸基反艦飛彈系統。 （歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據媒體報導，越南正計畫向印度採購「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦飛彈系統，潛在合約價值上看7億美元（約新台幣229.5億元）。尤其值得注意的是，越南此次選擇了印度製的布拉莫斯，而非增購其已裝備、作為布拉莫斯技術源頭的俄製P-800「縞瑪瑙」（Oniks）飛彈，可能反映河內當局正尋求武器來源多元化，降低對俄國依賴。

越南現役較舊型的「紅寶石」（Rubezh）岸防飛彈系統，配備P-15「冥河」（Termit）飛彈。（圖：越南國防部）

雖然關於這筆潛在訂單的具體細節尚不明朗，但印度媒體《今日印度》（India Today）指出，越南有意採購的，可能是與印度先前出售給菲律賓同類型的「布拉莫斯」岸基反艦飛彈系統。若交易成真，將為河內提供強大的海防工具，以因應在南海與中國日益升高的緊張局勢。

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越南軍方已操作俄羅斯製造的「堡壘-P」（Bastion-P）岸防飛彈系統，該系統使用的正是P-800「縞瑪瑙」反艦飛彈。在已知擁有俄系裝備基礎下，越南仍選擇向印度採購技術同源但為印度改良生產的布拉莫斯系統，而非直接向俄羅斯下單，這個轉變格外引人矚目。

越南現有4個岸防飛彈旅，除了「堡壘-P」系統外，還部署了更為老舊的「紅寶石」（Rubezh）岸防系統，配備P-15「冥河」（Termit）反艦飛彈。此外，越南地面部隊仍保留二戰時期的SU-100驅逐戰車，或也間接反映其部分裝備存在現代化需求。採購「布拉莫斯」飛彈的決定，顯然是越南致力於現代化並加強其海上嚇阻力量的一環。

此舉更深層的意涵在於，越南這個過去長期採購俄製武器的忠實客戶，正越來越不傾向單獨依賴俄羅斯的軍備供應。取而代之的是，他們選擇向一個同樣基於前蘇聯設計、但如今已能共同開發飛彈技術的印度採購關鍵防禦系統。這可能象徵著區域軍備採購版圖的潛在轉變。

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