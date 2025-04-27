不藏了！俄參謀總長宣稱收復庫斯克 首度承認北韓軍助拳

俄國總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將上周六向俄國總統普廷視訊會議時表示，俄國已自烏克蘭軍隊手中奪回庫斯克州最後一個村莊。（歐新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄國總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將上周六與俄國總統普廷視訊會議時表示，俄軍已自烏克蘭軍隊手中，奪回庫斯克州最後一個村莊。雖然此說法立即遭烏克蘭軍方反駁，但格拉西莫夫在談話中也提及，北韓軍隊為擊敗烏軍幫助甚大，等於是俄軍首度證實北韓軍隊參與這場戰事。

綜合外電報導，格拉西莫夫26日透過視訊方式向普廷表示，俄軍已從烏克蘭控制之下，收復庫斯克周全境，他表示，「庫斯克州最後一個尚待收復的村莊戈爾納（Gornal），已經從烏克蘭軍隊手中『解放』出來」。

庫斯克戰役自去（2024）年8月6日爆發，烏克蘭正規軍首度跨越邊界入侵俄羅斯本土，一度控制庫斯克州南方城鎮蘇賈（Sudzha）。外界研判，烏克蘭此舉可能為減緩東方戰線的壓力，同時為日後的談判增添籌碼。

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烏克蘭戰車在庫斯克州的道路上行進，一旁則為燃燒中的車輛。烏俄雙方對於庫斯克戰況各執一詞。（美聯社）不過，在俄羅斯的反攻下，烏軍已丟失多數庫斯克州的據點，且包括美國等掌握消息，北韓派出的一萬多名官兵於去年10月起前往庫斯克前線，但俄羅斯始終未證實此消息。

值得注意的是，格拉西莫夫上周六與普廷透過視訊匯報戰況時，首度公開承認北韓軍隊參與對烏戰事，還稱讚北韓部隊「堅韌與英勇」。

烏克蘭武裝部隊則否認庫斯克州已遭俄軍奪回，而是強調防禦行動仍在持續著，也未遭到俄軍包圍威脅。

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