日智庫示警中國漁民化身民兵 學者沈明室曝「單一戰區」聯防戰略

國防院國家安全研究所研究員沈明室。（資料照）〔記者方瑋立／台北報導〕日本智庫「國家基本問題研究所」、「佳能全球戰略研究所」（CIGS）研究員近日分析示警，中國解放軍東部戰區4月初軍演凸顯新威脅，中國漁民可能化為海上民兵配合共軍行動，甚至登陸、佔領釣魚台。國防院國家安全研究所研究員沈明室指出，中共軍演確實出現更細緻、更接近實境演練，日本也有學者長期倡議美軍等盟國應將東海、台海、南海視為「單一戰區」，在包括灰色作戰等衝突形成「聯防戰線」，形成整合性作戰戰略。

《中央社》報導，中國解放軍4月初在台海周邊展開「海峽雷霆」軍演，「國家基本問題研究所（國基延）」研究員中川真紀近日分析，有別於過去的「聯合利劍」軍演，中國開始利用漁民化身海上民兵參與，且海上封鎖對象已擴大至海上航道，並模擬攻擊台灣天然氣（LNG）接收站等情境。他示警，日本須做好共軍無人機、海上民兵登陸尖閣諸島（釣漁台列嶼）等戰略想定。

日本智庫「佳能全球戰略研究所」（CIGS）主任研究員峯村健司則指出，中國正在研究日本的「事態認定」，並研擬如何讓日本無法出手的做法。他強調，日本政府須針對中國尚未達武力攻擊程度的「灰色事態」，整理出各省廳等政府部會應如何分工合作的準備。

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我國海軍成功級巡防艦監控中國山東號航艦畫面。（資料照，國防部提供）對此，沈明室接受訪本報訪問表示，對日本而言，釣魚台是其最大風險所在，雖然群島地形狹小、易攻難守，若被中方實際佔領，將對日本政府威信造成重大衝擊、並升高中日對立情勢。

但沈明室研判，從中國近期企圖拉攏日本、分化美日關係的舉措研判，中國雖有此計畫，但短期內採取行動的可能性不高。日本政府過去在「釣魚台國有化」期間，已針對各種情境制定相關應對方案，美日雙方也曾針對釣魚台遭佔領共同進行「奪島演習」。

至於中國灰帶威脅持續擴大，友盟國家是否應從東海、台海到南海建立「聯防」？沈明室認為確實有必要，他指出，日本學者曾提出相同看法，主張應將東海、台海與南海視為「單一戰區」，類似美軍中央司令部或南方司令部的運作模式，由印太司令部統一指揮，整體應對各海域可能爆發的不同衝突。

他進一步說明，若東海、台海與南海整合為一個戰區，對台灣有利，因美方在應對台海危機時，將以整體區域安全為考量，而非個別判斷是否介入援助。此外，他也提到，這樣的戰區架構將涵蓋第一島鏈以內，甚至包含關島、夏威夷等地，形成整合性的戰略和軍力部署。

沈明室強調，未來若中國在任一海域發動侵略行動，美方會將視為對整個戰區的威脅，採取全面的作戰方案應對，不以單一事件分開考量，形成更加完整作戰方案。

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