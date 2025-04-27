中國又來「聯合戰備警巡」 國防部：偵獲26架次軍機擾台

國防部27日表示，國軍自上午8時50分起，陸續偵獲中共「殲-16」、「空警-500」等26架次共機出海活動。（資料照，國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（27）日表示，國軍自今日上午8時50分起，陸續偵獲中共「殲-16」、「空警-500」等26架次中國機出海活動，其中14架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合中國艦艇執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍自今日上午8時50分起，陸續偵獲中國「殲-16」戰機、「空警-500」偵察機等各型主、輔戰機、直升機及無人機共26架次出海活動，其中14架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合艦艇執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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