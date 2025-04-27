距離台灣僅200公里 美NMESIS反艦飛彈系統首度進駐巴丹島

美軍陸戰隊NMESIS首度部署於菲律賓北方的巴丹島。（取自「肩並肩」演習官方臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與菲律賓正進行年度重大訓練「肩並肩」演習，根據「肩並肩」演習的官方臉書今日發布訊息指，美軍陸戰隊「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），已於25日進駐菲律賓最北端的巴丹島，也是這款新型武器首度部署於此地。由於巴丹島僅距離台灣約200公里，若該系統搭載NSM反艦飛彈，射程幾乎涵蓋台、菲之間的巴士海峽與巴林坦海峽。

美、菲「肩並肩」演習自今年4月21日實施至5月9日，除了美、菲二國，澳洲、日本、英國、法國和加拿大等也派兵參與，總兵力高達1.4萬人左右。美軍在演訓之初，即預告將NMESIS投入這場演訓之中。

美軍陸戰隊NMESIS透過空運方式部署至菲律賓巴丹島。（取自「肩並肩」演習官方臉書）根據「肩並肩」演習官方臉書今（27）日發布消息，NMESIS已首度部署於菲律賓巴丹島，也是這款新銳武器首度在菲律賓部署，可說是美、菲聯盟發展的重要里程碑。這篇貼文也敘述，屬於陸基反艦飛彈系統的NMESIS相當靈活與快速，可提升海上安全、盟友間的作業互通性與嚇阻能力，為集體防衛做出貢獻。

NMESIS為裝設於四輪車輛的機動飛彈發射車，每一輛發射車可以搭載2枚RGM-184A「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles, NSM），射程約185公里左右。巴丹島距離台灣南端約200公里，距離呂宋島北端也僅約250公里以內，等於NMESIS的射程，可以涵蓋台、菲之間的巴士海峽、巴林坦海峽多數區域。

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