烏國防大廠傳醜聞 遭控提供劣質炸藥影響無人機戰力

烏克蘭人員展示國防工業集團提供的無人機彈藥，其白色填充物被指為劣質的阿莫耐特炸藥。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國家國防工業集團（Ukroboronprom）供應前線無人機使用的炸藥品質，近來備受質疑，越來越多烏克蘭軍方人員及無人機操作員對此表達嚴重關切。一名知名烏克蘭軍事部落客更發布影片，揭露這家國防巨頭提供的炸藥，竟是通常用於礦業的低規格版本。

軍聞網站《Defence Blog》報導，以化名「老派」（Old School）聞名的烏克蘭部落客羅曼丘克（Roman Romanchuk）發布影片，展示一款由烏克蘭國防工業集團生產、用於FPV（第一人稱視角）無人機的彈藥。羅曼丘克指出，彈藥內填充的是品質低劣的塑性炸藥，具體為KEMIX型態的阿莫耐特（Ammonite），這類炸藥通常用於礦坑開採或營造爆破，並非軍事用途。

羅曼丘克在影片中直言：「阿莫耐特不是軍用級炸藥，它主要用於礦業或工程拆除。除了外觀粗糙，這些炸藥甚至未經適當壓實，只是以類似條狀包裝（sausage-like casings）填充。」他強調，這類炸藥儲存壽命有限，過期後效能會大幅下降。

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阿莫耐特作為一種控制爆破用炸藥，其穩定性與能量輸出無法滿足軍用標準。羅曼丘克強調，這種炸藥根本不適合用於製造正規軍火或砲彈。

由於官方提供的無人機彈藥品質遭質疑，烏克蘭前線人員被迫自力救濟。圖為據稱是土製炸藥、彈藥的生產現場，可見以壓力鍋等家用器具加工。（取自Telegram）根據羅曼丘克的說法，羅曼丘克指出，由於官方供應品質堪憂，許多烏克蘭前線軍人及志願者不得不自力救濟，自行籌資建立小型生產線，生產符合作戰需求的無人機炸藥。他說：「我們的軍人和志工自己製造的產品更好，了解正確配方，並使用符合作戰要求的商用品質材料。」

羅曼丘克並分享這些「土製」生產點的畫面，顯示相關人員使用家用攪拌機、壓力鍋等器具混合炸藥化合物，畫面與國營大廠提供的劣質品形成強烈反差。

這起事件凸顯烏克蘭軍隊內部對國家國防工業集團的長期不滿與挫折感。隨著戰事膠著，彈藥品質直接關係作戰成效與人員安全，國營體系的生產與品管問題也日益浮上檯面，備受外界關注。

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