美軍秀肌肉 「暗鷹」極音速武器命名後火速成功試射

美國陸軍「長程極音速武器」（LRHW）2024年12月13日在佛州卡納維爾角太空軍基地進行試射。此系統近日已正式命名為「暗鷹」（Dark Eagle），旨在強化美軍遠程打擊能力，並於命名後再次進行測試（圖取自美國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍繼去年12月成功試射「長程極音速武器」（Long-Range Hypersonic Weapon，LRHW）之後，隨即於4月24日將其命名為「暗鷹」（Dark Eagle）。隔日上午，這款用於「摧毀敵方戰力」的新型武器系統，再次於佛州卡納維爾角太空軍基地進行試射。

根據香港《南華早報》報導，社群媒體流傳的影像顯示，飛彈是從卡納維爾角基地第46號太空發射複合體（Space Launch Complex 46，SLC-46）發射升空。與此同時，負責該區域航太活動管制的「東方測試靶場」（Eastern Range）也事先發布針對海域與空域的禁航警告。

美國國防部長辦公室（OSD）隨後發布聲明證實此次測試。聲明指出：「一個由政府、學術界及產業界合作夥伴組成的聯合團隊，代表國防部在卡納維爾角太空軍基地的測試場進行了一項測試。」這份聲明補充：「目前正在評估測試結果。」

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圖為美國陸軍首套「暗鷹」（Dark Eagle）長程極音速武器（LRHW）原型系統，隸屬第17野戰砲兵旅的士兵正在進行地面操作演練。（圖取自美國國防部）這次位於佛州「太空海岸」（Space Coast）的測試行動，距離美國陸軍正式為該系統命名僅隔一天。國防部在新聞稿中表示，「部分名稱是向老鷹（Eagle）致敬」，這種狩獵大師以速度、匿蹤性及敏捷性聞名。新聞稿解釋，這正好對應LRHW所結合的「速度、精準度、機動性、生存性與多樣性」等特性。

「暗鷹」是美國陸軍最先進的機動式極音速武器系統，結合二級固態燃料助推火箭與通用極音速滑翔體（C-HGB），飛行速度超過5馬赫，能精準打擊2775公里以外目標。極音速滑翔體能在飛行時高速機動變軌，使現有防空系統極難偵測、攔截，為美軍在印太或東歐等高競爭區域，提供關鍵打擊優勢。

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