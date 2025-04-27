不只52架F-35A戰機到齊 挪威可打550公里的神彈JSM亮相在即

挪威52架F-35A戰機全數到齊，挪威皇家空軍預計28日舉辦相關儀式。（取自挪威皇家空軍臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕挪威對美採購52架F-35A戰機已於這個月交付完畢，挪威皇家空軍預計於28日舉辦相關儀式。值得一提的是，綜合外國軍聞網站報導，供F-35A戰機使用的首枚聯合打擊飛彈（JSM），預計將在這場典禮亮相。這款可掛載於F-35A機腹彈艙的飛彈，射程可達550公里，將使挪威新一代空中戰力獲得顯著提升。

根據外國軍聞網站Defense Blog、Defence Industry Europe報導及美商洛克希德．馬丁官方訊息，挪威採購第51、52架F-35A戰機已於本（4）月初正式交付，挪威皇家空軍預計28日於奧蘭德（Ørland）空軍基地舉辦儀式，除了象徵新一代空中兵力到齊外，同時也將展示首枚聯合打擊飛彈（Joint Strike Missiles, JSM）。

聯合打擊飛彈（JSM，如圖）為海軍打擊飛彈的空射衍生版，最大射程達550公里左右。（路透檔案照）聯合打擊飛彈為「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles）的空射衍生版，由挪威康斯堡航太防衛公司（KDA）與美商雷神（RTX）主導研發，雖然二者皆是亞音速巡弋飛彈，但JSM若在高空發射，可打擊550公里外的陸地、海上目標，即使在較低空域發射並維持低空巡弋，也可觸及185公里外敵軍單位。

挪威國防物資局（NDMA）負責空中能力業務的內爾嘉德（Jarle Nergård）准將說，挪威藉由F-35戰機與聯合打擊飛彈，可在不依賴盟軍支援情況下遠距離攻擊目標，也將使水面艦無法在這二款軍備涵蓋範圍內活動。

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