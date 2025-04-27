軟、硬殺兼具 美陸戰隊新型MADIS防空系統首度實戰部署

美國陸戰隊於菲律賓「肩並肩」演習期間，在甘提歐奎海軍基地部署MADIS Mk1反無人機防空系統。（圖：美國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊近日在菲律賓「肩並肩25」（Balikatan 25）演習中，首次實戰部署「陸戰隊防空整合系統」（MADIS），展現日益成熟的反無人機作戰能力，為美軍反制現代空中威脅策略立下重要里程碑。

軍聞網站《Army Recognition》報導，此次部署由第三陸戰師第三瀕海作戰團的第三瀕海防空營執行，地點在菲律賓甘提歐奎海軍基地。隨著小型、廉價無人機系統（UAS）普及，傳統固定防空系統難以因應，如MADIS的機動式反無人機平台成為戰場要角。

MADIS專為瀕海作戰設計支援快速機動的遠征部隊，採雙車編組，均以聯合輕型戰術車輛（JLTV）為儎台。MADIS Mk1負責動能攔截，配備M230LF型30公厘鏈砲及FIM-92「刺針」防空飛彈，搭配光電/紅外線（EO/IR）系統，精準鎖定與摧毀無人機及低空目標；Mk2則搭載先進地面監視雷達及電子作戰套件，負責偵測、干擾與目標數據支援，二車相輔相成，形成立體防空網。

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MADIS結合「硬殺」與「軟殺」能力，具備模組化、聯網設計，可快速部署，靈活應對遠征作戰需求。其運用模式與美國陸戰隊推行的「分散式海上作戰」（DMO）及「遠征前進基地作戰」（EABO）密切結合，強化小型高機動單位的獨立防空能力。

此次在「肩並肩」演習中部署MADIS，不僅為瀕海作戰團帶來實戰經驗，也提升美國印太司令部整體戰備。面對空中威脅日益多樣化，即時偵測、干擾與攔截能力成為關鍵。MADIS確保陸戰隊在遠離傳統支援情境下，也能自我防護。

美軍各軍種皆積極發展反無人機系統。相較其他方案，MADIS是少數已投入實戰部署、針對遠征與機動作戰優化的車儎防空系統。在「肩並肩」演習中的整合運用，不僅提升區域防衛力量，同時向潛在對手釋出明確訊號，也就是在無人機主導戰場的時代，機動化、強韌的防空能力已成生存關鍵。

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