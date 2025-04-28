金正恩下令派兵助俄羅斯攻打烏軍 官媒今首度證實

北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓領導人金正恩下令派遣軍隊支援俄羅斯，這也是北韓官方首度證實北韓派兵助俄。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓為了支援俄羅斯侵略烏克蘭，派遣超過1萬名軍人前往俄羅斯助戰，在前線多有死傷。北韓官媒《朝中社》28日報導指出，依據和俄羅斯簽署的共同防禦條約，北韓領導人金正恩下令派遣軍隊支援俄羅斯，這也是北韓官方首度證實此事。

綜合外媒報導，《朝中社》報導內容指出，北韓的軍隊部署是按照金正恩的命令，並遵循與俄羅斯的共同防禦條約所進行。報導提到，為了收復庫斯克地區、擊退烏克蘭當局對俄羅斯的冒險入侵而展開的作戰，最終以勝利收場，北韓武裝部隊各單位依照金正恩的命令參與此次行動，將俄羅斯領土視為自家領土來作戰，證明兩國聯盟牢不可破。

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烏克蘭官員指出，北韓共派出約1萬4000名士兵，其中包括3000名增援部隊以彌補損失，由於北韓軍隊缺乏裝甲作戰和無人機操作等經驗，起初傷亡慘重，但北韓軍隊很快就適應戰場。俄羅斯26日也首次證實北韓士兵在庫斯克與俄羅斯軍隊並肩作戰。

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