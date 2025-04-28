獨家》中國軍艦「列隊」穿越台海 澎湖漁民目擊收網走人

疑似中國向陽紅科研船，出現台灣海峽。（漁民提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼23日美國海軍柏克級驅逐艦勞倫斯號通過台灣海峽後，昨（27）日又傳出中國艦艇「列隊」穿越海峽中線以東，並出現雙艦同框的罕見畫面，嚇得鄰近作業澎湖漁船立即收網走人，從有點模糊的照片看來疑似科研船、護衛艦及電子偵察艦編隊，有待證實，但中國「灰色地帶」襲擾不斷，已嚴重影響漁民作業。

疑似中國天狼星電子偵察艦，也出現台灣海峽。（漁民提供）

據了解，有澎湖漁民指稱，27日在七美西南海域（東經118度48分、北緯23度10分）附近海域作業時，竟同時目擊「1灰1白」2艘軍艦從面前穿越，沒多久還有一艘疑似軍艦尾隨在後，情況似乎不單純，趕忙結束捕撈作業返航馬公。

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根據漁民說法，作業位置在七美西南西35浬，屬於海峽中線以東，自澎湖西嶼大進滿88號越界捕撈遭中國拘留後，海峽中線成了兩岸執法「默契」線，由於海上拍攝照片過於模糊，初步研判可能是中國的向陽紅系列海洋調查船、055護衛艦、854天狼星電子偵察船，3艘船列隊通過，讓人覺得狀況不單純。

根據《聯合國海洋法公約》，台灣海峽大部分屬於「國際水域」，各國軍艦在不威脅沿岸國安全的情況下，有「無害通過權」或「航行自由」。美國、英國、加拿大、日本等國軍艦通過台灣海峽，主要是要強調對國際航行自由的支持，反對中國「單方面改變現狀」的主張，將台灣海峽視為內海。

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