為漢光演習暖身？ 海軍192艦隊即日起在基隆、高雄5港調查海底水文

海軍所屬快速布雷艇。（取自海軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍192艦隊即日起實施一系列演練，根據交通部航港局網站刊登的「礙航公告」資訊，海軍自4月24日至7月4日之間，擇定基隆、蘇澳、花蓮、高雄與左營五處港口，進行「水文調查」演練。由於這項演練適逢「漢光41號」實兵演習前夕，是否借重於192艦隊充沛的掃、布雷與海底量測戰力「暖身」值得關注。

根據交通部航港局24日發布的「礙航公告」，海軍192艦隊自4月24日至7月4日間，進行一系列「水文調查」演練，4月28日至6月26日在基隆港、5月5日至27日在高雄港與左營港、6月30日至7月4日在蘇澳港實施。花蓮港部分，則選擇4月24日、6月2日至4日進行，並著重於海底調查作業。

事實上，海軍192艦隊曾於2023年6月至7月間，擇定蘇澳港近海實施這項演訓。當時軍方人士評估，此應與當年7月進行的漢光實兵演習有關，國軍預劃在蘇澳港外模擬中國大型船團進逼，因此派出艦艇實施布雷封港任務。

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海軍海洋測量艦達觀號（取自海軍司令部網站）不過，海軍192艦隊也有1艘「達觀號」海洋測量艦，可高效繪測台灣周遭海底地貌，因此也不排除是進行相關水文探測，為國軍後續戰訓任務做好準備。

海軍192艦隊下轄掃雷艦、獵雷艦、快速布雷艇、救難艦與海洋測量艦等各式輔助艦艇，其中，192艦隊近年致力於發展快速布雷艇，現已有4艘服役，另外6艘後續艇已委由龍德造船建造，最快可在明年底以前完工，使我國快速布雷艇總數達到10艘。

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