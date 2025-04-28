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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共29架次軍機擾台 昨晚發射運載火箭經過台灣中部

2025/04/28 09:31

國軍資料顯示，1架次共軍輔戰機侵擾北部空域；22架次共軍主、輔戰機無人機及直升機侵擾中部、北部、西南空域，其中10架次逾越中線。（國防部提供）國軍資料顯示，1架次共軍輔戰機侵擾北部空域；22架次共軍主、輔戰機無人機及直升機侵擾中部、北部、西南空域，其中10架次逾越中線。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（28）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機29架次，其中16架次逾越海峽中線進入我北部、中部、東部及西南空域。國防部也指出，中共昨晚11時54分，在四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，經過我國ADIZ。

國防部指出，中共昨晚11時54分，在四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，經過我國ADIZ。（國防部提供）國防部指出，中共昨晚11時54分，在四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，經過我國ADIZ。（國防部提供）

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲29架次中共軍機、10艘次中共軍艦、4艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，1架次共軍輔戰機侵擾北部空域；22架次共軍主、輔戰機無人機及直升機侵擾中部、北部、西南空域，其中10架次逾越中線；5架次共軍主、輔戰機進入我西南空域；1架次共軍無人機進入我東部空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與適切應處。

國防部也指出，中共於27日晚間11時54分，在四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害；國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

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