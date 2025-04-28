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法「飆風」戰機首赴瑞典「彈性戰鬥部署」戰力保存應俄威脅

2025/04/28 11:04

法國空軍的飆風戰機與瑞典空軍的颱風一同演練。（圖取自X@FrenchForces）法國空軍的飆風戰機與瑞典空軍的颱風一同演練。（圖取自X@FrenchForces）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國航太軍23日展開「北方飛馬25」（Pégase Grand Nord 25）部署任務，首次派遣具核打擊能力的「飆風」戰機飛赴瑞典，與該國武裝部隊演訓，藉此提升法軍執行「彈性戰鬥部署」（ACE）能量，法軍機分散部屬至替代機場進行戰力保存。

軍聞網站「The War Zone」報導，法軍6架雙座型「飆風」戰機、2架A400M運輸機與1架A330 MRTT空中加油機，22日分別自蒙德馬桑、伊特爾、聖迪濟耶和奧爾良的基地出發，經空中加油後，飛抵瑞典北部呂勒奧基地，執行「北方飛馬25」前進部署任務。

報導指出，包含赴瑞典的「飆風」在內，執行此任務的「飆風」戰機規模高達50架。另外，為顯示戰略演習的整體性，與該演習一同執行的還有「聯隊迅速出動」（JADE, JAillissement D’Escadre）演練，法國東北駐地派出多架幻象2000D、2000B戰機，迅速飛往法國中、西、東、南五處基地，確保威脅來襲時仍具備作戰優勢。

法國航太軍表示，此次任務是年度戰力投射一次前所未有的嘗試，旨在展示部隊可快速向境外地區部署、自主操作重要作戰資產，近似美空軍「彈性戰鬥部署」（ACE）概念；並和瑞典軍方攜手舉行各項演訓，強化聯戰能量與作業互通性，實踐對歐洲安全穩定的堅定承諾。結束瑞典行程後，機隊將轉赴波蘭與克羅埃西亞。

法國「飛馬」系列前進部署任務始於2018年，原是針對印太區域舉行的年度活動。鑑於美國總統川普上任後，推動多項牽動全球政經局勢的重大外交政策，法國有意承擔更多北約北翼防務責任，因此今年將部署地點改在歐陸境內，也是此次任務代號由來。

新一批飆風戰機已至波蘭著陸。（圖取自X@FrenchForces）新一批飆風戰機已至波蘭著陸。（圖取自X@FrenchForces）

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