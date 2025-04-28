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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美ALPV擬永久部署沖繩 學毒販無人艇運輸物資確保補給路線

2025/04/28 11:44

美軍陸戰隊於去年10月開始，在日本沖繩縣展開無人艇（ALPV）的試驗性部署，現決定無限期延長。（圖取自DVIDS）美軍陸戰隊於去年10月開始，在日本沖繩縣展開無人艇（ALPV）的試驗性部署，現決定無限期延長。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本「讀賣新聞」25日報導，美國陸戰隊決定將原定8月結束部署測試的半潛式無人艇ALPV，永久部署於日本沖繩，藉此強化後勤補給能量，並有助確保臺海與印太和平穩定。

報導指出，鑑於中共於印太海空域的擴張野心有增無減，美陸戰隊宣布將去年10月起部署於沖繩那霸軍港的ALPV無人艇，無限期延長部署時間，藉此向日本西南諸島提供關鍵的後勤補給能量。任務範圍包含沖繩縣宇流麻市美軍白堤地區的軍港、伊江島輔助機場西海岸等。

去年10月，美軍陸戰隊的無人艇以沖繩縣美軍那霸軍港為基地展開試驗性部署。主要是為了確保在有事之際，向西南群島運輸物資的「補給路線」，美軍將透過試驗部署，以檢驗無人艇的效率及部署上會遇到的課題。

ALPV長約20公尺、寬2.5公尺，是美陸戰隊以中南美洲毒販半潛走私船為靈感打造而成。其乾舷極低，可有效避開目視、雷達等偵測手段，且能運載2枚「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）所使用的「海軍打擊飛彈」（NSM），有望在「遠征前進基地作戰」（EABO）中，肩負補給線要角；還能執行情報蒐集等多元化任務，被視為維繫美陸戰隊「分散式作戰」戰力的利器。

軍聞網站「Naval News」報導，第二艘ALPV原型艇目前部署在大西洋，於北卡羅來納州的勒瓊營進行測試，第三艘ALPV原型艇預計在本月底交付。

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