美空軍首次 民航機替C-17運輸機空中加油

圖為「歐米茄」KDC-10空中加油機為美國空軍F-16戰機進行空中加油。（圖取自美國太平洋空軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美海軍與陸戰隊使用商用加油機替軍機加油已有二十年經驗，而空軍則從2023年才開始嘗試。在為F-15、F-16和F-22加油後，美空軍的C-17運輸機首次於4月接受民間商用加油機進行空中加油，增加美空軍的後勤能量。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，這架運輸機來自路易斯-麥克喬德聯合基地的第62空運聯隊，它於4月10日接受歐米茄空中加油公司旗下的一架KDC-10加油機在加州上空進行加油。該聯隊並於23日發布新聞稿表示，他們使用太平洋空軍司令部的合約來執行這項任務。

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報導指出，太平洋空軍司令部2023年11月曾使用過歐米茄KDC-10加油機在太平洋上空為F-15、F-16和F-22戰機加油，隨後在2024年3月，一架B-52轟炸機和MC-130J特種運輸機也使用該服務。

報導補充，這次任務意義重大，因為它代表美空軍空運系統的空軍機動司令部也開始簽訂民間合約進行空中加油。

前空中機動司令部司令麥克·米尼漢（Michael Minihan）曾告訴國會，他的團隊已完成使用商業加油的初步工作，並且他認為這具有「價值」。然而，他強調，還需要進行更多的分析和認證，但重要的是確保進行商業加油時，不會降低軍用加油機飛行員的戰備水準。

歐米茄的KDC-10是由DC-10飛機改裝而成，採用光學感測器系統，與KC-46上的攝影機類似，機組人員無需查看飛機後部即可操作加油桿。

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