軍武圖輯》披星戴月照樣轟敵艦 美NMESIS飛彈挺進菲巴丹島東北部

美軍陸戰隊「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）進駐巴士古，並且在夜間進行戰備訓練。（取自「肩並肩」演習官方臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與菲律賓21日起實施年度「肩並肩」演習，備受矚目的美軍陸戰隊「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），已於25日進駐菲律賓北方的巴丹島。根據「肩並肩」演習官方臉書發布資訊，NMESIS部署地點為巴丹島東北方的巴士古，且特地在夜間進行戰備訓練，藉此展現二國可時刻應對周遭威脅的作戰能力。

美軍陸戰隊NMESIS系統藉由運輸機送至巴丹島。（取自「肩並肩」演習官方臉書）美軍NMESIS系統首次在菲律賓部署。（取自「肩並肩」演習官方臉書）美、菲二國與澳洲、日本、英國、法國和加拿大等國，一共派出1.4萬名官兵參與今年度「肩並肩」演習，屬於美軍陸戰隊最新銳武器的NMESIS動態也受到關注。「肩並肩」演習官方臉書發布資訊顯示，這套系統25日透過空運方式，抵達菲律賓呂宋島北方的巴丹島之後，美軍陸戰隊第三濱海作戰團在夜色掩護下，將這套系統部署於巴丹島東北端的巴士古（Basco），進行模擬打擊演練。

即使披著夜色，美菲官兵仍驗證NMESIS系統夜間作戰能力。（取自「肩並肩」演習官方臉書）NMESIS系統在肩並肩演習之中，展現夜間作戰能力。（取自「肩並肩」演習官方臉書）美國聯合特遣部隊指揮官席德霍姆（Michael Cederholm）中將表示，美軍陸戰隊具備遠征戰力，這次能在巴丹群島如此嚴峻、分散的環境中，與菲律賓一同訓練並驗證NMESIS精準打擊能力，有助於強化美菲雙方的制海作戰能量。

巴丹島是菲律賓北方呂宋島的關鍵樞紐，距離台灣約200公里，並與呂宋島相距230公里，若以NMESIS搭載海軍打擊飛彈（NSM）的185公里射程計算，幾乎可涵蓋台、菲之間的巴士海峽、巴林坦海峽，有效發揚「以陸制海」戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法