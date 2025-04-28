幻之戰機重生？日本新型匿蹤戰機擬命名「烈風」 引發討論

日、英、義合作進行「全球空戰系統計畫」，旨在開發第六代匿蹤戰鬥機。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本、英國、義大利三國聯手開發新一代匿蹤戰機計畫，預定在2035年前部署，傳出日本防衛省正考慮將下一代戰機命名為「烈風」，由於「烈風」為二次大戰期間，日軍擬接替零式戰鬥機的機種名稱，引發內部激烈討論。

還未研發完成，二戰日軍新型戰機「烈風」就迎來戰爭的結束。（圖擷自Wiki）

據《共同社》報導，日、英、義合作進行「全球空戰系統計畫」（Global Combat Air Programme，簡稱GCAP），旨在開發第六代匿蹤戰鬥機，來取代如歐洲颱風戰機和三菱F-2等現有戰機，預計2035年前部署。

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有多名日本政府相關人士透露，日本防衛省針對自衛隊戰機命名制定了內部規則，採用英文首字母結合開發順序編號，新世代戰機將為F-3，防衛省正考慮增加附稱為「烈風」，引發內部激烈討論，有人質疑使用二戰日軍軍機名並無現行法律可以參照，防衛省內部也存在「易引發軍國主義聯想」的批判聲音。

二次大戰期間，日軍零式戰鬥機漸漸不敵美軍新型戰鬥機，遂研發「烈風」戰機作為零戰後繼機，但因為選用的發動機有爭議，阻礙研製和生產時間，直至1944年5月才進行首飛，還未進行量產戰爭就結束了，僅生產8-10架原型機，由於從未上戰場，在日本被稱為「幻之戰機」。

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