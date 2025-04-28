獨家》台美合作生產155砲彈有譜 軍方規劃140億打造全自動生產線

八軍團在去（2024）年的天雷操演中，首度安排三門M109A2自走砲，實施城鎮作戰用的「高射界射擊」。M109A2自走砲使用的砲彈即為155公厘砲彈。（青年日報官方Facebook）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應俄烏戰爭的安全防衛需要，不僅是烏克蘭，美歐各國爭相恢復或是新建155公厘砲彈的生產線，美方先前也向台灣表達合作生產155公厘砲彈立場，軍方為此進行評估。政府高層人士今天透露，國防部規劃將以140億台幣規模的預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並將現有砲彈生產線進行優化提升產能。

他指出，202廠本來就有生產155公厘砲彈，但因為陸軍及海軍陸戰隊的砲兵部隊過去實彈射擊的頻次及數量並不夠多，因此202廠155公厘砲彈的產能並未全開，而在因應台美最新合作生產計畫之後，估計需求量會大增，因此除了將現有生產線進行優化之外，還要打造全新的丶自動化生產線，以因應未來需求。

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政府高層人士說，軍備局202廠打造全新砲彈生產線的規劃，若府院都同意這個案子，經費也有著落的話，預計將以5年期程來完成，為民國115年至119年度來執行，預算規模約為140億元。

外電報導，美國陸軍攜手通用動力公司，在美國阿肯色州卡姆登（Camden），啟用一座生產155公厘砲彈的工廠，預計月產量可達5萬發，占美國陸軍月總產量的一半。圖為駐韓美軍操作M109A6自走砲，發射155公厘砲彈。（法新社檔案照）

另據了解，全新的砲彈生產線，將以155公厘砲彈為主，加上M1戰車所需的120公厘彈車砲彈，都要建立充足的產能，此外，由於30鏈砲砲彈的需求量也持續增加，預計全新砲彈生產線的任務將相對吃重。

為了解國軍彈藥生產能量及未來規劃，立法院外交及國防委員會在本月17日前往國防部軍備局生產製造中心第202廠考察，實地瞭解彈藥製程及生產能量規劃。立委們由國防部常務次長楊基榮中將等人陪同，前往光華營區聽取202廠生產製造簡報，並實地參訪「彈體所」與「裝藥所」，深入瞭解彈藥製作流程。考察過程中，也針對委員的提問與指導，進行相關的說明。

委員會召委沈伯洋當時表示，此行主要目的在於瞭解彈藥製造程序及戰時生產能量的分配方式，未來將持續安排相關實地考察，強化立法院對國防產業自主發展的關注與重視。他認為，彈藥生產能力關乎戰時整體戰力的維持，期盼透過委員會的監督與協助，協力國防部持續強化備戰整備作為，提升國防產業鏈的韌性。

立院國防委員會委員在本月17日前往光華營區，聽取202廠生產製造簡報，並實地參訪「彈體所」與「裝藥所」，深入瞭解彈藥製作流程。（圖：軍聞社提供）

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