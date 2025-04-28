第五代戰機前移 美軍F-35A傳將常駐南韓反制北韓威脅

美國空軍F-35A戰機（圖）與南韓空軍同型機，曾於2022年在黃海舉行聯合演習。（美國國防部檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據南韓《中央日報》英文版4月27日發布的消息，美國正考慮將 F-35A「閃電II」（Lightning II）匿蹤戰機常駐於南韓的群山空軍基地。此舉若落實，將顯著強化目前主要依賴F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰鬥機的美軍在朝鮮半島的空中戰力。

相較於過往僅為聯合演習進行臨時部署，常駐將標誌著一項戰略轉變，意謂著在世界最動盪的地區之一，部署先進的第五代空中力量。

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報導指出，相關討論目前正研議在群山基地部署多達20架美軍F-35A匿蹤戰機。此一部署將與南韓空軍現有的40架F-35A機隊形成戰力互補；南韓依據2014年敲定的一項68億美元（約新台幣2229億元）協議購得該批戰機，現已完全整合進其防空體系。

美軍F-35A的常駐將能提升（美韓）協同操作性、強化聯合作戰整備度，並為空中優勢能力提供關鍵助益。美國空軍第七航空軍一名官員表示，此構想正積極探討中，但尚未做出最終決定。

目前，依據《美韓共同防禦條約》，美軍各軍種在南韓維持著穩固的常駐力量，總兵力約2萬8500人。

美國空軍在南韓以第七航空軍為主體，指揮部設在烏山空軍基地。烏山基地部署有一支由31架F-16組成的「超級中隊」（Super Squadron）。根據4月24日發布的資訊，第七航空軍計畫在今年10月前將「超級中隊」測試推展至第二階段，期間將把群山基地的另外31架F-16及約1000名空軍人員轉移至烏山，形同建立兩支滿編的超級中隊。群山基地則將持續作為主要的演習與輪調樞紐，維持活躍的飛行線運作和戰略彈藥儲存，以支援輪調部隊的快速部署。

空中資產之外，美國海軍也維持著關鍵的輪調部署，利用鎮海海軍基地作為到訪的航空母艦打擊群、配備神盾（Aegis）系統的驅逐艦及潛艦的支援樞紐，並定期部署核動力攻擊潛艦以強化水下嚇阻能力。美國陸戰隊則維持輪調訓練部署，並可由駐紮日本的第三陸戰隊遠征軍（快速增援，執行朝鮮半島的兩棲及危機反應任務。

F-35A的常駐被視為一項必要舉措，旨在因應北韓日益擴張的彈道飛彈武庫、核武計畫及常規軍力現代化所構成的持續增長威脅。F-35A的匿蹤設計、先進感測器、電子作戰系統及精準打擊能力，將使美國與南韓得以在最短預警時間內，對防禦嚴密的北韓目標執行縱深打擊任務。此能力同時也能在任何潛在衝突的最初階段提供卓越的空中主宰力，這對於在威脅升級前將其化解至關重要。

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