不讓第一島鏈破防 日本新成立海上輸送群 參與「肩並肩」系列交流

日本自衛隊派出代表，在美菲「肩並肩」演習前參與交流，其中包含新成立的海上輸送群成員。（取自日本防衛省統合幕僚監部臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與菲律賓正實施「肩並肩」演習，除了來自多國的1.4萬名兵力參與外，還有多達16個國家派出觀察員。日本防衛省今（28）日表示，自衛隊新成立的海上輸送群派出代表，趕在演習前夕參與後勤工作的交流與考察。海上輸送群的主要任務是應對東南亞有事時，能迅速強化西南諸島防務，對於第一島鏈整體防衛扮演著關鍵角色。

以美國與菲律賓為首的「肩並肩」演習自今年4月21日舉行至5月9日，參與國家包括美國、菲律賓、澳洲、日本、英國、法國和加拿大等，總兵力達1.4萬人，此外，有16個國家派遣觀察員觀摩演訓並汲取經驗。

日本防衛省統合幕僚監部今天表示，日本自衛隊在肩並肩演習登場前派出代表，自4月4日至9日間實際參與聯合後勤訓練與交流，海上輸送群人員也參與其中。防衛省還發布了一系列照片，顯示日、美、菲三方人員當面交流，並進行海上運補作業。

請繼續往下閱讀...

包括海上輸送群代表在內的日本自衛隊官兵，實地觀摩美國、菲律賓的整補情形。（取自日本防衛省統合幕僚監部臉書）海上輸送群是由日本陸上自衛隊、海上自衛隊組成的聯合單位，屬於防衛大臣直接管轄的部隊。該單位於今年3月24日正式成立，並在成軍一個月內，迅速派員參與美菲交流。根據防衛省的規劃，海上輸送群將在2027財年底前，編制10艘運輸船與高速艇。

防衛省規劃，海上輸送群主要負責日本本土與沖繩本島的快速海運工作，並承擔宮古島、石垣島等離島部隊的補給、運輸與移防任務，強化西南島嶼的防衛戰力，並增強應對台海與東南亞潛在衝突的嚇阻能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法