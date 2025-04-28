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祕魯海軍現代化 將引進韓HDS-1500潛艦換裝

2025/04/28 15:13

南韓軍工輸出勢如破竹，近期南韓在2025哥倫比亞海事展上宣布，秘魯國有造船廠海軍工業服務（SIMA）和韓國的HD現代重工業（HHI）簽署一份備忘錄（MOA），以南韓HDS-1500潛艦為基礎開發新潛艦。（圖取自每日經濟新聞）南韓軍工輸出勢如破竹，近期南韓在2025哥倫比亞海事展上宣布，秘魯國有造船廠海軍工業服務（SIMA）和韓國的HD現代重工業（HHI）簽署一份備忘錄（MOA），以南韓HDS-1500潛艦為基礎開發新潛艦。（圖取自每日經濟新聞）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓軍工輸出再添佳績，近期南韓在2025哥倫比亞海事展上宣布，秘魯國有造船廠海軍工業服務（SIMA）和韓國的HD現代重工業（HHI）簽署一份備忘錄（MOA），以南韓HDS-1500潛艦為基礎開發新潛艦。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該協議以2024年11月在利馬舉行的亞太經合組織 （APEC） 峰會期間簽署的諒解備忘錄 （MOU） 為基礎，從初步構想過渡到可行性實施。此次合作目的在設計一艘基於HDS-1500型的新潛艇。

報導指出，設計開發階段預計將跨越兩到三年，建造階段將需要至少四年，第一批潛艦可在2030年代初交付；新型 HDS-1500 潛艇旨在逐步取代老化的德國209型潛艦。目前秘魯海軍的潛艦艦隊由六艘德國209型潛艦組成，包含兩艘209/1100型和四艘209/1200型，這些柴電潛艦於1974年至1983年間服役。而先前祕魯曾與蒂森克虜伯船舶系統公司（TKMS）合作，對潛艦結構、推進系統、傳感器和戰鬥系統劑型重大升級，延長約15年使用壽命。

而此次亮相的HDS-1500型潛艦模型，其定位為具有限的國防預算和人力的國家提供有吸引力的經濟方案。其長度為65公尺，寬度為6.5公尺，排水量1500噸，尺寸為韓國張保臯（KSS III）潛艦的一半。

技術方面，HDS-1500被認為是入門級潛艦，HDS-1500不具絕氣推進（AIP）系統，取而代之的是HDS-1500使用先進的鋰電池技術；另一個特點是減少的人員需求，HDS-1500只需25名人員就能運作，此外任務系統為開放式架構，用戶可根據特定的需求自由安裝武器、戰鬥系統和聲納套件。

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