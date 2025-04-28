獨家》首位女性陸官正期生升將軍 雷詠淇晉任陸軍少將

今年元月期間發生多起中國船隻惡意切斷海底電纜事件，時任國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校，說明國軍應處作為。（圖：國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍五月一日將有多位將官調動及晉任，據了解，少將晉任名單之中，包括新任國防部通資次長室資戰處處長雷詠淇，為女性將官人再增一人，雷詠淇也創下陸軍官校女性正期畢業生晉任將官第一人的紀錄。

國軍現役女性將官，包括政戰局長陳育琳中將丶陸軍後勤指揮部政主任辜麗都少將丶陸軍八軍團政戰主任龔瓊玉少將，以及空軍通航聯隊聯隊長蕭人瑾少將。辜麗都在五月一日退伍，雷詠淇此時晉任少將，也使得女性將官人數在五月一日仍維持四位。

請繼續往下閱讀...

今年一月期間，發生多起中國船隻惡意切斷海底電纜事件，國防部也為此在一月中旬召開記者會說明應處作為，當時擔任國防部通資次長室綜合處處長的雷詠淇上校在會上表示，海纜中斷雖然對國軍通信沒有影響，但也考量海底電纜大規模中斷的可能性，國軍也已複數配置專屬光纖網路、微波設備以及衛星系統，作為多重通資手段，並且完備各項只管中斷應處作為，定期實施演練，確保指管通聯正常。

相關人士指出，雷詠淇為陸軍官校正期生畢業，畢業後即分發到通資部隊任職，根據網路公開訊息顯示，她先後擔任過資通電軍指揮部資通支援第3大隊大隊長丶陸軍八軍團七五資電群指揮官等職，而後調任為國防部通資次長室綜合處處長。此次，五月一日將調任通次室資電處長職務，並晉任為陸軍少將。

雷詠淇在擔任陸軍第八軍團七五資電群指揮官期間，長期關懷營區周邊獨居老人，每晚派遣官兵分送愛心便當。（圖：取自陸軍司令部臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法