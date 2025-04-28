包裹炸彈？ 專家揭密俄新型無人機Banderol

日前在烏克蘭發現的俄製噴射無人機殘骸。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯新型長程無人機系統Banderol（俄文意為「包裹」）近來頻繁攻擊烏克蘭南部敖德薩地區。關於這款神秘武器的部分細節，已由烏克蘭軍事通信、信號情報（SIGINT）與電子作戰專家貝斯克雷斯諾夫（Serhii "Flash" Beskrestnov）對外透露。

根據烏克蘭軍事網站《Defence Express》的報導，目前已知「Banderol」無人機採用噴射發動機推進，飛行速度可達每小時400至500公里。然而，貝斯克雷斯諾夫指出，儘管有些資料已被揭露，但該武器的其他關鍵規格仍無法確定，包括航程、彈頭重量等性能參數依然成謎。

這位專家表示，關於Banderol無人機的相關資訊早已流傳，但近期才首次見到該武器被系統性地投入使用。他進一步指出，目前尚不明確這款無人機，是否能與俄軍戰術航空兵所使用的KAB導引滑翔炸彈（guided glide bombs）相匹敵。

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伊朗製Shahed-238噴射動力遊蕩彈藥（示意圖）。俄軍在烏克蘭廣泛運用各類攻擊無人機，包括類似這款的噴射動力型號。俄軍近期將名為「Banderol」的新型無人機投入實際作戰。（圖片來源：伊朗國防部）報導指出，目前唯一能找到有關Banderol無人機的資訊，出現在由烏克蘭國防部情報總局監管的「戰爭與制裁」（War & Sanctions）網站上。該網站將「Banderol」歸類為遊蕩彈藥（loitering munition），並指出俄羅斯的喀琅施塔得公司（Kronstadt JSC）與KT–無人系統公司（KT–Unmanned Systems JSC）參與其生產。不過，該網站上的「Banderol」圖像僅為示意圖。

值得注意的是，這兩家被指涉的製造商，其官方網站上並未提及名為「Banderol」的無人機產品。喀琅施塔得公司的無人機目錄中僅列有「獵戶座」（Orion）與「天狼星」（Sirius UAS）等型號；而KT–無人系統公司網站上也未見符合此描述的產品。

總體來看，俄羅斯軍方在對烏克蘭發動攻擊時，廣泛使用各種規格的一次性攻擊無人機。部分無人機甚至不搭載彈頭，而是充當誘餌（decoy）角色，旨在分散烏軍防空系統的注意力，誘使其消耗昂貴的攔截飛彈。過去曾有報導指出，某些設計粗糙且疑似以門板鉸鏈組裝的俄製無人機，搭載噴射發動機，其部分特徵顯示可能與中國有關聯。

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