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美軍「提康德羅加級」唯三升級計畫最後一艘 聖喬治角號現代化啟動
圖為「聖喬治角號」（CG-71）。（圖取自DVIDS）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍原預劃在2012年退役部分的「提康德羅加級」巡洋艦，由於遭國會否決，因此轉為階段性延壽升級計畫，目標在2026財年前完成11艘同級艦的現代化改裝，但該計畫又因升級進度延宕、部分艦提前退役等因素，最後僅剩3艘接受升級。而該計畫的最後一艘「聖喬治角號」（CG-71）已於22日駛入聖地牙哥海軍基地，將在那裏進行分階段升級改造。
軍聞網站「Army Recognition」報導，「聖喬治角號」預計將於今年完成現代化改裝，其現代化改裝範圍廣泛，包括神盾作戰系統的更新、SPQ-9B雷達的整合、加裝SM-6防空飛彈以及海軍綜合火力控制功能（NIFC-CA）的加入，確保該艦能夠參與高度協調的多領域戰爭環境。
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在反潛領域，SQQ-89A（V）15聲納套件將得到改進，並增加多功能拖曳陣列。此外，Mk 41垂直發射系統（VLS）正在進行改裝，以容納更多元的彈藥。
同時，現代化改造還涉及船體、機械和電氣 （HM&E） 系統的全面檢修，包括推進系統、電力分配和結構加固，以確保巡洋艦在未來10年內保持可靠性和執行任務的能力。
而該延壽計畫，原預計升級11艘提康德羅加級，但在計畫啟動前就有4艘被排除；剩餘7艘中的4艘升級後，卻在2022、2024年先後提前退役，導致合計37億美元（約1195億台幣）經費中的18.4億美元（約594億台幣）被財政浪費。目前這七艘艦僅「長津號」和「安齊奧號」完成升級還在服役、「聖喬治角號」升級中外，其餘同級艦皆提早退役。