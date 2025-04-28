英國防驚天漏洞！特種部隊成員姓名軍階 網路曝曬逾十年

英國空降特勤隊（SAS）士兵。如圖中人員等英國特種部隊成員的機密個資，近期因軍方疏失而外洩。（圖：英國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防安全驚爆重大疏失！《週日泰晤士報》27日報導，至少20名英國現役特種部隊精英成員的姓名與軍階，因兩份與英國陸軍相關的線上出版物管理不當，竟在網路上被公開長達十餘年，部分人員恐仍在執行任務。

這起嚴重的安全漏洞意味著，這些高度機密的人員個資在網路上唾手可得。其中一份文件已存在超過十年，揭露了14個名字；另一份則可被存取達四年，包含6個名字。最近一次的內容更新僅在幾個月前，最新的更新更暴露了13名士兵與特種部隊的關聯，顯示部分人員極可能仍在前線服役或參與當前行動。

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發現此事的《週日泰晤士報》為保護士兵安全，並未透露出版物的具體細節。在該報通知英國國防部後，相關出版物在數小時內被緊急移除，受影響的人員也已接獲通知並受到保護措施。

報導指出，儘管這些文件沒有直接點名特定單位，卻包含了士兵的姓名以及用於指代特種部隊和行動的代號。這些代號本身在網路上可以公開查閱，並且在軍事圈內廣為人知。外洩名單中，部分人員可能擔任支援角色，這些職位同樣被視為機密，而其他人則是活躍的作戰人員。名單中有數人擁有卓越的軍旅生涯，甚至有一位是某位資深政治人物的兒子。

這起特種部隊個資外洩事件，是英國軍方近期發生的又一起安全事故。英國國防部今年3月才啟動緊急調查，起因是一名足球迷在英格蘭北部紐卡索（Newcastle）的街頭，發現散落一地的大量機密軍事文件。

發現文件的民眾麥克·希巴德（Mike Hibbard）表示，他3月16日在前往觀看足球比賽途中，看到一個黑色垃圾袋裡掉出許多文件散在路上，「我低頭細看，開始看到紙上有名字、數字，心想『這是什麼？』」這些被撕毀的文件部分標有「官方－機敏」（OFFICIAL – SENSITIVE）字樣，內容包含士兵軍階、電子郵件、值勤表、武器發放紀錄，甚至還有軍事設施的通行密碼。其中一張紙更標示著「軍械庫鑰匙與儲藏室通行密碼」。這些文件與英國最大的陸軍基地「卡特里克軍營」（Catterick Garrison）有關。

英國國防部近期安全疏失頻傳，圖為今年3月在紐卡索（Newcastle）街頭發現的大量散落機密文件，部分標示為「官方－機敏」。（圖取自BBC）

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