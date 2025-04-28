緊張升級！巴基斯坦部署數十門中國製SH-15自走砲 直指印度控制線

中國製SH-15輪型自走砲現身印巴邊境，加劇兩國對峙。（圖取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期衛星影像顯示，巴基斯坦陸軍在鄰近印度的控制線（LoC）僅約80公里處，部署了數十門中國製的SH-15輪型自走砲。此舉被視為在印巴關係持續緊繃下新的軍事升級行動，尤其是在主權爭議不斷的克什米爾地區附近，再次引發區域安全憂慮。

軍聞網站《Army Recognition》27日報導，這批 SH-15自走砲動向，是由長期關注軍事動態的社群平台X帳號「Clash Report」首先披露。SH-15是中國近年開發的新型砲兵系統，解放軍內部型號為 PCL-181，於2018年正式亮相，用以汰換舊式火砲。巴基斯坦在2019年與中國簽訂合約，採購了236門 SH-15，單價估計約210萬美元（約新台幣6822萬元），衣索比亞也是使用國。

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Pakistan deploys Chinese-made 155mm SH-15 howitzers to Kashmir. pic.twitter.com/zZYbMoiP2I — Clash Report （@clashreport） April 27, 2025

SH-15搭載一門155公厘/52倍徑榴彈砲，能發射多種彈藥，包括北約（NATO）標準彈藥以及中國北方工業（Norinco）開發的GP1或GP155等精準導引砲彈。其最大射程可達50公里，若使用火箭增程彈（RAP），射程更能延伸至53公里。

該系統採用半自動裝填，射速可達每分鐘4至6發，並整合數位化射控系統、導航定位與目標標定能力。其底盤為陝西（Shaanxi）6x6 軍用卡車，設有裝甲駕駛艙，可搭載6名乘員，提供輕武器及砲彈碎片防護。車頂還可加裝12.7公厘重機槍自衛。由於重量相對較輕，SH-15 可由運-9（Y-9）等中型運輸機快速空運部署。

報導中指出，引進SH-15對巴基斯坦砲兵現代化具有里程碑意義。它結合了強大火力與高機動性，能在複雜地形快速轉移陣地，提升了精準打擊與遠程火力支援能力，這對於現代高強度或混合戰爭場景至關重要。

此次部署的背景，正值印巴關係因克什米爾問題再度緊張。自1947年以來，克什米爾一直是兩國衝突的核心。印度視查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）為其領土不可分割的一部分，巴基斯坦則主張應舉行聯合國主持的公民投票。雙方更相互指控對方支持恐怖主義，印度直指巴國三軍情報局（ISI）涉入，巴國則反控印度在該國西南部俾路支省（Balochistan）煽動動亂。

巴基斯坦在該國防展展出的SH-15輪型自走砲。（取自微博）

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