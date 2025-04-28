全球軍費飆新高 中國占亞洲一半點燃區域軍備競賽

SIPRI最新報告顯示中國軍費已達新台幣10.2兆元，其持續擴張先進軍備的行動，正是全球軍費飆升及區域緊張加劇的主因之一。圖為中國飛彈部隊。（圖取自微博）〔編譯陳成良／綜合報導〕斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）28日公布最新報告指出，2024年全球軍事支出飆升至2.72兆美元（約新台幣88.4兆元），年增9.4%，創冷戰結束以來最大增幅。其中，中國軍費達3140億美元（約新台幣10.2兆元），穩居全球第二、亞洲之首，佔亞洲及大洋洲總軍費的一半，顯示其軍事擴張正驅動區域軍備競賽。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，全球軍費已連續十年成長，佔全球GDP的2.5%。美國、中國、俄羅斯、德國與印度為前五大支出國，合計約占全球總額六成。美國以9970億美元（約新台幣32.4兆元）續居首位，年增5.7%，重點投入核武現代化與嚇阻中俄。

中國軍費年增7%，其成長動能來自2035年實現全面軍事現代化的長期戰略目標。報告指出，北京積極發展匿蹤戰機、空中與水下無人載具，擴充核武庫，並強化反太空與網路戰能力。2024年，中國更成立「網絡空間部隊」，進一步拓展作戰領域。

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中國軍力上升引發鄰近國家警覺。日本2024年軍費大增21%，達553億美元（約新台幣1.8兆元），占其GDP的1.4%，為1958年來最高，主要用於採購美國的長程飛彈與防空系統。台灣軍費亦小幅上升1.8%，至165億美元（約新台幣5361億元），聚焦於海軍裝備與F-16升級。美國國防部則編列19億美元（約新台幣617億元），強化對台軍援，作為印太戰略的一環。

SIPRI報告共同作者田南（Nan Tian，音譯）警告，亞太各國加速發展先進軍力，加上地緣爭端與緊張情勢升高，恐使區域陷入軍備競賽漩渦。

歐洲方面，因俄烏戰爭持續，德國軍費年增28%，達885億美元（約新台幣2.88兆元），超越印度躍居全球第四。俄羅斯則增加38%，達1490億美元（約新台幣4.84兆元）。烏克蘭支出達647億美元（約新台幣2.1兆元），占其GDP高達34%，但仍仰賴美、德等國約600億美元（約新台幣1.95兆元）的援助。

中東地區也出現顯著增長。以色列因加薩戰事使軍費暴增65%，至465億美元（約新台幣1.51兆元）；沙烏地阿拉伯則維持區域最高水準，達803億美元（約新台幣2.61兆元）。

SIPRI專家指出，隨著各國投入長期再武裝計畫，全球軍費未來幾年恐持續上升。然而，在預算有限下，軍費擴張可能排擠社會福利支出，甚至導致加稅或舉債，對經濟與社會發展造成長遠影響。

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