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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

質疑俄軍停火非真心 烏外長：立刻實施、至少30天

2025/04/29 06:39

俄羅斯總統普廷宣布5/8起停火3天，烏克蘭外交部長西比哈（見圖）發文質疑為何不立刻停火。（歐新社資料照）俄羅斯總統普廷宣布5/8起停火3天，烏克蘭外交部長西比哈（見圖）發文質疑為何不立刻停火。（歐新社資料照）

首次上稿 04-28 22:49
更新時間 04-29 06:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（28）日宣布，指稱是為了紀念二戰勝利80周年，俄軍5月8日開始休兵72小時。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）對此發文質疑，若俄國真心想要和平，就應該立即實施停火，為何要等到5月，並呼籲延長廷火期限到至少30天。

西比哈在X平台發文說：「如果俄羅斯真的想要和平，應該馬上停火。為何要等到5月8日，若現在就能停火，且不管從哪一天開始持續30天，那就是真的，不只是為了遊行。」

西比哈接續指出：「烏克蘭已經準備好支持永久、持久與全面的停火。這就是我們不斷提倡的，至少要30天。」

克里姆林宮稍早在聲明中表示：「基於人道考量，俄方在勝利日80週年紀念期間宣布休戰。」聲明並明確指出，自5月8日至5月10日，「所有敵對行動」都將停止。克宮表示，烏克蘭應效仿此舉，並發出警告，「倘若烏方違反休戰協議，俄羅斯武裝部隊將採取適當且有效的反擊。」

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