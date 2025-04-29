美軍「杜魯門號」航艦出事故 「超級大黃蜂」戰機與拖車墜海

美軍航艦「杜魯門號」近期發生意外，機庫人員在機庫甲板拖曳一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機時，發生墜海意外，導致一名美國海軍人員受傷。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在中東紅海地區打擊葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）的美軍航艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）近期發生意外，機庫人員在機庫甲板拖曳一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機時，發生墜海意外，導致一名美國海軍人員受傷。

綜合外媒報導，美國海軍28日發表聲明指出，當時F/A-18E「超級大黃蜂」戰機在機庫甲板上被拖車拖行時，因不明原因，拖車操控小組失去對飛機的控制，導致飛機和拖車一同從機庫甲板上墜海，至今仍未尋獲。當時戰機上和拖車上各有一名人員，所幸兩人在事發當下都及時跳開，僅有1人輕傷。

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由於「青年運動」28日聲稱對美軍航艦發動無人機、飛彈攻擊，一名美國官員表示，現場的初步報告指出，「杜魯門號」當下為了躲避「青年運動」的攻擊而緊急轉向，導致戰機墜海。至於詳細事故原因，美國海軍仍在調查中。

據海軍指稱，一架「超級大黃蜂」戰機價值超過6000萬美元（約新台幣19.4億）。此次事件並非是「杜魯門號」首度有戰機「墜毀」，2022年7月有1架「超級大黃蜂」戰機在義大利附近被「意外強風」吹落，墜入海中；2024年12月，1架「超級大黃蜂」在紅海上空遭遇明顯的「友軍誤擊」事件而被擊落。

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