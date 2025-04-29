普廷為「勝利遊行」停戰3天 澤倫斯基：立即全面停火

俄羅斯總統普廷已下令俄軍於5月8日至10日在烏克蘭實施為期三天的停火，烏克蘭總統澤倫斯基回應，「沒有任何理由必須等到5月8日才停火」。（彭博）



黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕克里姆林宮28日宣布，俄羅斯總統普廷已下令俄軍5月8日至10日在烏克蘭停火三天，該時間點適逢莫斯科紀念二戰勝利80周年活動期間，又傳出美國抱怨俄方拖延談判之際，引發國際關注。烏克蘭總統澤倫斯基28日晚間回應：「沒有任何理由必須等到5月8日才停火。」

綜合外媒報導，克里姆林宮在聲明中表示，「基於人道考量，俄方在勝利日80週年紀念期間宣布休戰」，明確指出「自5月8日至5月10日，所有敵對行動都將停止」。克里姆林宮也藉此對烏克蘭喊話，聲稱「俄羅斯相信烏克蘭應效仿此舉」。

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澤倫斯基28日在每日例行談話中提到：「出於某種原因，大家都被要求等到5月8日才停火，只是為了讓普廷的閱兵儀式得以在寂靜中進行。但我們重視的是人的生命，而不是閱兵儀式。」澤倫斯基強調：「我們認為、世界也認為，沒有任何理由必須等到5月8日。停火不應只是幾天，然後又重返殺戮。停火必須是立即的、全面的、無條件的，停火至少持續30天，才能確保真正的安全和保障。」

澤倫斯基提到，全面性的停火才是能引領真正外交談判的基礎。我們重申這項提議，美國提案也仍然有效，俄羅斯完全清楚自己應該做什麼以及如何回應，那就是「真正地停火」。澤倫斯基表示，烏克蘭相信全球施加的壓力可以推動俄羅斯作出正確的回應，特別是來自美國的壓力。

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